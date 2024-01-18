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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 18:28 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:57
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kentteki programları kapsamında Özdağ, İskenderun ilçesinde gazetecilerle bir araya geldi.

        Daha sonra İskenderun'da esnafı ziyaret eden Özdağ, Kırıkhan ilçesine geçerek konteyner kentlerdeki depremzedelerle görüştü.

        Kırıkhan'da bir restoranın açılışını gerçekleştiren Özdağ, burada partililerle konuştu.

        Özdağ, daha sonra Kırıkhan ilçesindeki şehitliğe geçerek dua etti.

        Ardından Reyhanlı ve Hassa ilçelerine giden Özdağ, esnaf ziyaretinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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