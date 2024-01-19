Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da teröre tepki Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teröre tepki ve Gazze'ye destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 00:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da teröre tepki Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teröre tepki ve Gazze'ye destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Atatürk Anıt Alanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Çaylı Caddesi'ne yürüdü.

        Terör örgütü PKK ile İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, kurulan alanda toplandı. Burada yapılan çeşitli gösterilerin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

        Programa bazı kadınlar çocuklarıyla birlikte katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Hatay'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Hatay'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Ümit Özdağ: IŞİD, Türkiye'de iç çatışma çıkarmak için arayış içerisinde
        Ümit Özdağ: IŞİD, Türkiye'de iç çatışma çıkarmak için arayış içerisinde
        Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si...
        Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si...
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
        Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu