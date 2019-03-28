3 | 12

Bu arada popomu açtım diye eve ihtar geldi. İşte sosyal medyadan kaldırılmasını istiyoruz diye. Hadi ben kendi sosyal medya hesabımdan kaldırayım da bu video her yere düştü... Her yerden nasıl kaldıracağım benim çocuklarım belki görecek bu haberi.