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        Haberler Spor Diğer Hatice Tuana Balcı'dan Avrupa'da bronz madalya! - Diğer Haberleri

        Hatice Tuana Balcı'dan Avrupa'da bronz madalya!

        Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hatice Tuana Balcı, +70 kiloda bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 00:33 Güncelleme: 29.06.2025 - 00:33
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        Hatice Tuana Balcı'dan Avrupa'da bronz madalya!
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        Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyon sona erdi.

        Kadınlar +70 kilo kategorisinde mücadele eden Hatice Tuana, 3'üncülük maçında karşılaştığı Gürcü Barbare Gelashvili'yi yendi.

        Türkiye bu sonuçla şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

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