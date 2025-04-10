Hayal Köseoğlu'ndan haddini aşan cümleler

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermeyen meslektaşlarına bir hayli sert çıktı.

Hayal Köseoğlu, bu konudaki paylaşımında; "Arkadaşlar seks kasetiniz falan varsa, eşcinselseniz, eşinizi falan aldattıysanız, bunlarla şantaj görüyorsanız, yemin ederim sizin uçkurunuz umurumuzda değil. Yeter ki demokrasiyi, hukuku, yargıyı, halkı satmayın. Bu millet size ancak bireysel fedakârlığınız için teşekkür edecek noktada" cümlelerini paylaştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Hayal Köseoğlu'nun bu paylaşımını; "Haddini aştın" şeklinde yorumladı.