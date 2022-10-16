‘Hayat Bugün’ün doktorları anlattı 0:00 / 0:00

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19 Ekim'den itibaren her çarşamba günü SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak olan 'Hayat Bugün'ün üç doktoru Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir, 'Pazar Sürprizi'nde Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Ömür Sabuncuoğlu, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir "BİR GRUP DOKTORUN HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI BİR DİZİ" 'New Amsterdam' dizisinin Türkiye uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün beğenileceğine inandığını söyleyen Öngel, izleyici karşısına 'Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Aras Erdem' ile çıkacak. Tansel Öngel, "Hayat Bugün' işini hakkıyla yapabilmek için bir araya gelen bir grup doktorun hikayesinin anlatıldığı bir dizi. Bu doktorlar kendilerini başhekimin atanmasıyla bir arada buluyor ve zor durumdaki bir hastaneyi kurtarmaya çalışıyorlar" dedi. Öngel, 'Hayat Bugün'ün hikayesi için çok iyi bir ekibin bir araya geldiğini belirtti.

"GÜÇLÜ KADINLARI OYNAMAYI SEVİYORUM" Dizide 'Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Suzan Mayer'i canlandıran Hazar Ergüçlü, güçlü bir kadın karaktere hayat verdiğini ifade etti. Ergüçlü, "Böyle güçlü kadınları oynamayı seviyorum. Seyircinin ilişki kurabileceği bir karakter olduğunu düşünüyorum. Benim için yeni bir karakter. Duygularını belli etmemeye çalışan bir kadını ilk defa canlandırıyorum" dedi.

Hastanenin 'Acil Tıp Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu' karakterini canlandıran Hande Doğandemir de "Derin' adı gibi derin bir karakter. Dizimiz hayatın içinden gerçeklikleri barındırıyor. Bir hastaneye gittiğinizde karşılaşabileceğiniz durumların hepsini hikayemizde izleyeceğiz" dedi.

"NEW AMSTERDAM'IN UYARLAMASINI HİSSETTİM" Ayrıca 'New Amsterdam'ın uyarlamasının çekileceğini hissettiğini söyleyen Tansel Öngel, "İlk çıktığı hafta diziyi izlediğimde 'Keşke bu işi biz yapsaydık' dedim. Bir gün bu dizinin uyarlamasının çekileceğini biliyordum. Hastane hikayeleri Türkiye'de çok sevilir. Biz de bu hastanedeki doktorların, çocuklara örnek olacağını düşünerek yola çıktık" ifadelerini kullandı.

ROLLERİNE GERÇEK DOKTORLARLA HAZIRLANDILAR 'Hayat Bugün'ün hazırlık aşamasında gerçek doktorlarla hastane ortamında vakit geçiren ünlü oyuncular, yaşadıkları deneyimleri de anlattı.

"6 OPERASYON GÖRDÜM" Tansel Öngel, "Müthiş bir macera yaşadık. 6 operasyon gördüm. Doktorların ve hastaların hayatlarının zorluklarının ayrıntılarını gördük" dedi. Kanser doktorunu canlandıran Hazar Ergüçlü de "Çok fazla kanser hastasıyla bir araya geldim. Bu deneyim rolüm açısından inanılmazdı" ifadelerini kullandı. Acil bölümünde bir acil tıp uzmanının neler yaşadığını gördüğünü söyleyen Hande Doğandemir ise "Acilde durum zordu. Özellikle devlet hastanelerinin acillerinde yaşananları gözlemlemek acayip bir süreçti" diye konuştu.