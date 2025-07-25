Hayatımızı ve ruh halimizi etkilediği iddia ediliyor: Sosyal medyada sürekli söylenen "merkür retrosu" tam olarak nedir?

Sosyal medyada sık sık duyduğumuz “Merkür yine geriye gidiyor” serzenişleri, gökyüzüyle günlük yaşam arasındaki o gizemli bağı gündeme taşıyor. Ancak bu fenomen, bilimsel olarak ne kadar gerçek, ne kadar psikolojik?

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür retrosu, aslında tamamen gökyüzündeki bir optik yanılsamadan ibarettir. Dünya’dan bakıldığında Merkür gezegeninin geri gidiyormuş gibi görünmesine “retrograde” denir. Bu olay, Merkür'ün yörüngesinin Dünya’ya yakın ve daha hızlı olmasından kaynaklanır. Yani gerçek anlamda bir geri hareket değil, gözlemlenen göreli bir durumdur.

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TARİHSEL KÖKENİ VE ANLAM YÜKLEMESİ

Merkür retrosuna dair kaygılar ve anlamlar modern çağda değil, antik çağlarda başlamıştır. Romalılar, Merkür’ü iletişim, ticaret ve zeka ile ilişkilendirirdi. Dolayısıyla bu gezegenin “geri hareketi”, bu alanlarda aksaklık yaratabileceği düşüncesiyle korkutucu bulunmuştur. Zamanla astrolojik geleneklerle harmanlanan bu düşünceler, günümüze kadar ulaşmıştır.

ASTROLOJİK İNANÇLAR NE SÖYLÜYOR?

Astrolojik olarak Merkür retrosu dönemlerinde iletişim kazaları, teknolojik sorunlar, seyahatlerde gecikmeler, eski sevgililerin geri dönüşü gibi olayların arttığı iddia edilir. Bu süreçte sözleşme imzalamak, önemli kararlar almak ya da elektronik alet satın almak önerilmez. Ancak bu iddiaların bilimsel bir temeli yoktur; tamamen bireysel gözlem ve inançlara dayanır.