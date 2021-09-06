AA

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı yaklaşık 1,6 trilyon lirayı bulurken, ödenekte aslan payı yaklaşık 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları izledi.

2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yapılan derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 591 milyar 516 bin 628 lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 720 milyar 206 milyon 284 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 189 milyar 10 milyon 851 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 111 milyar 222 milyon 421 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 88 milyar 365 milyon 97 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 80 milyar 439 milyon 536 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 66 milyar 131 milyon 543 bin lira ödenek tahsis edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ödeneği 56 milyar 996 milyon 86 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 38 milyar 391 milyon 106 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 35 milyar 996 milyon 445 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ödeneği 27 milyar 757 milyon 508 bin lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

OVP'de özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 45 milyar 99 milyon 556 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 25 milyar 19 milyon 700 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 6 milyar 389 milyon 677 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 6 milyar 220 milyon 952 bin lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2 milyar 379 milyon 890 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle: