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        Haberler Bilgi Ekonomi HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ 2025 AÇILANIYOR! TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

        Haziran ayı enflasyon verileri 2025 açıklanıyor! TÜİK Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Haziran ayı enflasyon rakamları için beklenen gün geldi. Yılın altıncı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak. Bu veri ile birlikte 2025 Temmuz ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanan memur ve emekli maaş zammı netlik kazanacak. Bu sebeple milyonlarca vatandaş, TÜİK son dakika açıklamalarına odaklandı. Peki, Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte TÜİK Haziran 2025 enflasyon oranı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 08:12 Güncelleme: 03.07.2025 - 08:39
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        Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında zirveye yerleşti. Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Bu oran hem Temmuz ayı kira artış oranını hem de memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammını belirleyecek. Bu sebeple başta memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar olmak üzere milyonlarca vatandaşın gözü TÜİK’e çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Haziran enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…

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        HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

        2025 Haziran ayı enflasyon verileri, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bugün saat 10.00'da duyurulacak.

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        HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

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        MAYIS AYI ENFLASYONU NE OLDU?

        TÜFE'deki değişim Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.

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        YILIN İLK 5 AYINA AİT ENFLASYON ORANLARI

        2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 27,58 4,29 5,03
        Şubat 28,67 2,97 2,27
        Mart 30,62 2,87 2,46
        Nisan 31,16 3,24 3
        Mayıs 31,17 2,10 1,53
        Haziran 30,41 1,53
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        EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NETLEŞECEK

        Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi.

        6 aylık enflasyon farkı bugün saat 10.00’da belli olacak ve böylece memur ve emekli zam oranı da netlik kazanacak.

        Memurlar, yılda 2 kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.

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        SSK VE BAĞ-KUR'DA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 15,01

        SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zam oranı 5 aylık enflasyon farkının yüzde 15,1 olarak kaydedilmesiyle şimdiden 15,1 olarak belirlendi. Aylık enflasyonun yüzde 1,53 oranında olması halinde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 civarında olması bekleniyor.

        Haziran ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 8,58 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklileri için mevcut enflasyona göre temmuz ayında yüzde 14,01 oranında artış göründü.

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