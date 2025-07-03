Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında zirveye yerleşti. Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Bu oran hem Temmuz ayı kira artış oranını hem de memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammını belirleyecek. Bu sebeple başta memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar olmak üzere milyonlarca vatandaşın gözü TÜİK’e çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Haziran enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…