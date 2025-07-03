Kira artış oranı hesaplama Temmuz 2025: TÜİK TÜFE verileri ile Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?
Temmuz ayı kira artış oranı 2025 son dakika belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı ve böylece Temmuz ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''2025 Temmuz ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK TÜFE verileri ile Temmuz ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Temmuz ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Haziran enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Temmuz ayı kira zammı netlik kazandı. Bu noktada ‘’2025 Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, TÜİK TÜFE verileri ile konut ve iş yeri Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama işlemleri.
2025 HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35,05 oldu.
2025 TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı belli oldu.
Konut ve iş yeri kiralarında temmuz ayında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 43,23 olarak şekillendi.
Konut kiralarında 'yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının kalkmasıyla 2024 Temmuz'dan beri 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor.
TEMMUZ KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025
Temmuz ayının kira artış oranına göre hesaplama tablosu şu şekilde;
Mevcut Konut Kirası: 30.000 TL
Kira Artış Oranı: 45,80
Temmuz 2025 Kira Artış Tutarı: 12.969 TL
Temmuz 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 43.740 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İş yerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.