Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı hemşire maaşı açıklandı!
Enflasyon rakamlarına bağlı olarak netleşen memur zammı sonrası hemşire maaşları üzerinde de artış yaşatacak. En düşük memur maaşıyla birlikte hemşire maaşları duyurulacak. Peki, 2025 Temmuz zammı ile zamlı hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı? İşte temmuz-aralık döneminde hemşirelerin alacağı maaş…
Hemşire maaşları enflasyon oranı sonrası merak konusu oluyor. Emekli ve memur tarafından merakla beklenen enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanıyor. Doktor, hemşire, ebe gibi pek çok sağlık çalışanı memurun maaşları yeniden belirleniyor. Peki hemşire maaşı ne kadar oldu, zamlı hemşire maaşı belli mi?
ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Enflasyon Haziran'da %1.37 artarken, yıllık artış %35.05 oldu.
HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Hemşire maaşları TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirlendi
Temmuz Hemşire maaşı 8/1: 58,634 TL
2025 OCAK HEMŞİRE MAAŞLARI
Hemşire (Üniversite mezunu)
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