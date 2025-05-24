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        Haberler Bilgi Yaşam Hindistan'daki Ellora Mağaraları nasıl yapıldı? Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi...

        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi: Hindistan'daki Ellora Mağaraları nasıl yapıldı?

        Hindistan'ın batısındaki bir kayalık tepede, üç farklı dinin yüzyıllar boyunca yan yana yaşadığı bir mucize yatıyor: Ellora Mağaraları. Yaklaşık 150 bin ton kayanın oyulmasıyla oluşan bu dev yaşam alanı, mühendislik dehasının ve dini hoşgörünün taşlaşmış bir simgesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 07:30 Güncelleme: 24.05.2025 - 07:30
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        Aurangabad yakınlarında, bazalt kayalıkların kalbine oyulmuş 34 mağara... Her biri, 5. yüzyıldan 12. yüzyıla uzanan zaman diliminde, Hindu, Budist ve Jain ustaların ellerinde hayat buldu. Ellora Mağaraları yalnızca bir ibadet alanı değil, insanlığın yaratıcılığına dair en büyük kanıtlardan biri!

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        ELLORA MAĞARALARI NEREDE?

        Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde, Aurangabad kentine yaklaşık 30 kilometre mesafede yer alan Ellora Mağaraları, Charanandri Tepeleri’ne oyulmuş durumda. 1983 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan bu eşsiz kompleks, yaklaşık 2 kilometrelik bir alana yayılmış durumda.

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        ÜÇ DİN, BİR YER: BUDİZM, HİNDUZİM VE JAINİZM

        Ellora’da bulunan 34 mağara, üç farklı dinin izlerini taşıyor. Budist mağaralar (1-12 arası) 5. ila 8. yüzyıllar arasında; Hindu mağaraları (13-29 arası) 7. ila 10. yüzyıllar arasında; Jain mağaraları ise (30-34 arası) 9. ila 12. yüzyıllar arasında oyulmuş.

        Bu mağaralar, farklı inançların aynı mekânda yan yana barış içinde yaşayabileceğinin taş üzerindeki kanıtı olarak kabul ediliyor.

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        KAYA İÇİNDE BİR MİMARLIK MUCİZESİ: KAILASA TAPINAĞI

        En dikkat çekici yapı ise, 16 numaralı mağarada bulunan Kailasa Tapınağı. Himalayalar’daki Kailasa Dağı’ndan ilham alınarak yapılan bu dev tapınak, yukarıdan aşağı doğru oyularak inşa edildi.

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        İnşası sırasında yaklaşık 150 bin ila 200 bin ton kaya yerinden çıkarıldı. Tapınağın boyutları 50 metre uzunluk, 33 metre genişlik ve 30 metre yükseklik olarak kayda geçmiştir.

        Tapınak, dev fil heykelleri, Ravana’nın Kailasa Dağı’nı kaldırmaya çalıştığı sahne ve tanrı Shiva’ya adanmış anıtlarla süslenmiş.

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        BUDİST VE JAIN MAĞARALARININ ÖNE ÇIKANLARI

        Budist mağaralarda en dikkat çekenlerden biri, marangoz mağarası olarak bilinen 10 numaralı Visvakarma. Jain mağaraları ise zarif detayları ve ince işçilikli heykelleriyle öne çıkıyor. Jain inancının Digambara mezhebine ait freskler de bu mağaralarda yer alıyor.

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        NASIL YAPILDI? TEKNOLOJİK VE SANATSAL BİR BAŞARI

        Kailasa gibi yapıların nasıl yapıldığı hâlâ bir mühendislik bilmecesi. O dönemde herhangi bir makine yardımı olmadan, sadece çekiç ve keskiyle bu denli büyük kaya kütlelerinin oyulması, insanlık tarihinin en etkileyici teknik başarılarından biri olarak kabul ediliyor.

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        ZAMANIN ÖTESİNDE BİR DENEYİM: SANAT VE TOPLUM

        Ellora yalnızca dini yapılar değil; aynı zamanda o dönemin sosyal hayatı, siyasi yapısı ve kültürel alışkanlıklarını da gözler önüne seriyor. Mağaralarda bulunan sahneler, tanrıların yanında sıradan insanların hayatlarına da yer veriyor.

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        GÜNÜMÜZDE KORUMA VE ZİYARET

        Ellora Mağaraları, Hindistan Arkeoloji Kurumu (ASI) tarafından korunuyor. Ancak zamanla oluşan su sızıntıları, çatlaklar ve çevresel etkiler nedeniyle sürdürülebilir koruma çalışmaları büyük önem taşıyor. Mağaralar hem yerli hem de yabancı turistler için önemli bir ziyaret noktası.

        Kaynak: Unesco, Brittanica, Ministry of Culture Goverment of India

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