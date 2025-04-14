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        Haberler Gündem 3. Sayfa Horoz dövüşüne 416 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Sakarya'da horoz dövüşüne 416 bin TL ceza

        Sakarya'da horoz dövüşü yaptıran ve bahis oynayan 32 kişiye toplam 416 bin 386 TL idari para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:47
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        Horoz dövüşüne 416 bin TL ceza
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        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali ilçesinin Karşı Mahallesi'nde horoz dövüşü ve izinsiz alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, M.İ. ve G.İ.'nin ikametlerine operasyon düzenledi. Özel olarak hazırlanan tribün ve ringin bulunduğu mekanda yapılan aramada 52 Hint dövüş horozu ele geçirildi. Yandaki başka bir mekanda ise 40 teneke ve 24 cam şişe bira ele geçirildi.

        31 kişiye "Kumar Oynamak" suçundan 286 bin 657 TL, M.İ.'ye ise 129 bin 729 TL idari para cezası kesildi.

        Horozlar ise Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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