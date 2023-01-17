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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hülya Avşar: Ben kendim antidepresanım

Yeniköy'de objektiflere yansıyan Hülya Avşar, gazetecilerin, "Son günlerde birçok kişi Mabel Matiz ile Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısını seslendiriyor. Siz de seslendirmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu cevapladı. Avşar, "Düşünmüyorum. Zaten ben kendim antidepresanım. O yüzden gerek duymuyorum" dedi

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  • Hülya Avşar: Ben kendim antidepresanım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy'deydi. Kuzenleriyle birlikte vakit geçiren Avşar, mekan çıkışında gazetecilerle sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, "Hem kızımın hem de kuzenimin doğum günüydü. İkisini birlikte kutladık" açıklamasını yaptı.
  • Hülya Avşar: Ben kendim antidepresanım - Magazin haberleri

    "O POZLARI GÖZ KAMAŞTIRMAK İÇİN VERMİYORUM"

    Yeni şarkısının klibindeki çıplak sahneleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, "Ben bu pozları göz kamaştırmak için vermiyorum. Sadece sosyal medyanın gereğini yapıyorum. Yaşıma uygun olduğunu düşünüyorum " dedi.
  • Hülya Avşar: Ben kendim antidepresanım - Magazin haberleri

    "BEN KENDİM ANTİDEPRESANIM"

    Hülya Avşar, gazetecilerin, "Son günlerde birçok kişi Mabel Matiz ile Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısını seslendiriyor. Siz de seslendirmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

    "Düşünmüyorum" şeklinde konuşan Hülya Avşar, "Zaten ben kendim antidepresanım. O yüzden gerek duymuyorum. Spor, hayata erken başlamak ve normal düzenli marjinal olmayan bir hayat sürmek, gerektiği zaman harcamak... Yani her şeyin normalini yapmak zaten antidepresan gibi" ifadelerini kullandı.
  • Hülya Avşar: Ben kendim antidepresanım - Magazin haberleri

    "ZATEN NORMAL ZAMANDA BENİ YETERİNCE YOLUYOR!"

    Hülya Avşar, muhabirlerin kızı Zehra Çilingiroğlu'na aldığı doğum günü hediyesini sorması üzerine, "Ben hiçbir şey almadım. Zaten normal zamanda beni yeterince yoluyor! O yüzden de hediye istemeye utandı" diyerek, kahkaha attı.
  • Hülya Avşar: Ben kendim antidepresanım - Magazin haberleri

    "YAKIŞIKLI ERKEK SEVMİYORUM"

    Öte yandan son klibinde rol alan kişinin eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na benzetilmesi ile ilgili konuşan Avşar, "Ben o düşünceyle oynatmadım ama sonradan baktım; gerçekten benziyor. Bilinçaltım veya tarzım o olduğu için... Ben fazla yakışıklı erkek sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
  • Hülya Avşar: Ben kendim antidepresanım - Magazin haberleri

    "ARTIK EVLİLİĞE İHTİYACIM YOK"

    Hülya Avşar, gazetecilerin, “Geçtiğimiz günlerde Kaya Bey, 'Hülya Avşar ile yeniden evlenir misiniz?' sorusuna, 'Asla evlenmem' diye cevap vermişti. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusunu cevaplamıştı.

    Hülya Avşar, "Ne istiyorsa onu yapsın. Benim artık evliliğe ihtiyacım yok. Kaya'nın da yok. Hayatımıza her şekilde devam edebiliriz. Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Evlendik, çocuğumuz oldu. Onun bir tane daha çocuğu oldu. İyi ki de oldu. Küçük Kaya, başımızın tacı" demişti.
  • Hülya Avşar: Ben kendim antidepresanım - Magazin haberleri

    "ALDATILDIĞIMI 4 SENE SONRA ÖĞRENDİM"

    Hülya Avşar, basın mensuplarının, "Kaya Çilingiroğlu, başka bir kişiyle evlenirse..." sözleri üzerine, "Evlensin. Onu da kabul ederim" şeklinde konuşarak, esprili bir yanıt vermişti.

    Yıllar önce eski eşinin kendisini Feraye Tanyolaç ile aldatmasının hatırlatılması üzerine, "Çok komik bir durum değil mi? O zaman çok koymuştu ama şimdi sadece hepsine gülüyorum. Kaya, zaten çapkın bir adamdı. Ben aldatıldığımı 4 sene sonra öğrendim. 4 sene iyi idare etmiş" diyerek, kahkahalarla oradan ayrılmıştı.
  • Hülya Avşar: Ben kendim antidepresanım - Magazin haberleri

    "HİÇ ZORLANMADIM"

    Ayrıca şarkısının klibindeki çıplak sahnesiyle alakalı açıklamalarda bulunan Hülya Avşar, "Yazarken yalnızlığı anlatabilecek en güzel şey oydu. Yalnızlığı çok düşündüm. 'Ben böyle bir şey yapayım' dedim. Sahneyi çekerken hiç zorlanmadım. Ben oyuncuyum. Sinema filmleri çekerken daha zorlandığım şeyler oldu. Şarkıcıdan çok oyuncuyum" şeklinde konuşmuştu.

    "BU SAHNEDE SINIRLI ÇALIŞAN VARDI"

    Bu sahneyi çekerken sınırlı sayıda çalışanın sette olduğunu belirten Hülya Avşar, "O kadar da pervasız değiliz. Her şeyin bir taktiği var. Yöneten de ben olduğum için her şeyi istediğim gibi organize ettim" demişti.
  • Hülya Avşar: Ben kendim antidepresanım - Magazin haberleri

    "İSTEYEN ÇIPLAK GEZEBİLİR!"

    Ayrıca Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda Nükhet Duru'nun 'tayt çıkışı' hakkında "İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler" şeklinde konuşmuştu.

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