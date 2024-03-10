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        Haberler Magazin Hülya Yiğitalp: Oğlum Fırat Tokbey 'Dışarı çıkmanın zamanı geldi' dedi - Magazin haberleri

        Hülya Yiğitalp: Oğlum 'Dışarı çıkmanın zamanı geldi' dedi

        Oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Tokbey, memleketi Adana'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Evlat acısıyla sarsılan Yiğitalp, vaktini diğer oğlu Fırat Tokbey ile geçiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:04
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        Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan, oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in kıdemli fırlatma mühendisi oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta 31 yaşındayken Kaliforniya'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.

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        Yiğit Tokbey'in cenazesi, otopsi ve hukuki işlemlerin ardından memleketi Adana'ya getirilmiş, babaevinde helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verişmişti.

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        Evlat acısıyla sarsılan Hülya Yiğitalp, bu süreçte diğer oğlu Fırat Tokbey'den teselli buldu ve vaktinin çoğunu oğluyla geçiriyor.

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        Sosyal medya hesabından zaman zaman kaybettiği oğlu Yiğit Tokbey ile anılarını yayımlayan Hülya Yiğitalp, yeni bir paylaşımda bulundu.

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        "DIŞARI ÇIKMANIN ZAMANI GELDİ"

        Bu kez objektif karşısında diğer oğlu Fırat Tokbey ile geçen Hülya Yiğitalp, yayımladığı fotoğrafa şu notu düştü; "Canım Fırat'ım, bana bugün dedi ki, 'Anne, dışarı çıkmanın zamanı geldi, hadi...' Peki dedim. Fotoğraf flu biraz, idare edin, ben çektim."

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        HÜLYA YİĞİTALP HAKKINDA

        Hülya Yiğitalp, 1970'li yılların sonunda Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve eşi Emel Korutürk girişimleriyle Türkiye - Finlandiya dostluk ziyaretleri nedeniyle Türkiye’yi tanıtım amacıyla düzenlenen bir defilede milli manken olarak yer aldı.

        Döneminin ünlü isimleri arasında yer alan Hülya Yiğitalp, âşık olduğu iş adamı Rıfat Tokbey ile evlendikten sonra 35 yaşında mesleğini bırakarak Adana’ya yerleşti.

        Çiftin bu evlilikten Yiğit, Fırat ve Asya adlı üç çocuğu ABD’de eğitim gördü.

        #Hülya Yiğitalp
        #Fırat Tokbey
        #Yiğit Tokbey
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