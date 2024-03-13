Hürrem Sultan kaç yaşında öldü? Hürrem Sultan kimdir, nereli, ne zaman, neden öldü?

Hürrem Sultan, tarihte "Roxelana" olarak da bilinen, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıldaki en güçlü kadınlarından biriydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve birçok önemli devlet adamının annesi olarak, Osmanlı sarayında benzeri görülmemiş bir etkiye sahip oldu. Doğu Avrupa kökenli olan bu etkileyici kadın, zekâsı ve siyasi becerisiyle döneminin ötesinde bir figür olarak kabul edilir. Hürrem Sultan'ın hayat hikayesi, onun saraydaki yükselişi, etkisi ve nihai olarak vefatı etrafında şekillenir. Bu yazımızda Hürrem Sultan’ın kim olduğu, nereli olduğu, ne zaman ve neden öldüğü ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Hürrem Sultan Kimdir?

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Hürrem Sultan, tarih sahnesinde nadir rastlanan bir dönüşüm hikayesiyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun en karizmatik ve güçlü figürlerinden biri olarak öne çıkar. Kendisini sadece bir harem kadını olmaktan çıkarıp, imparatorluğun zirvesine taşıyan bu etkileyici kadının hayatı, tarihi belgesellerden opera eserlerine kadar geniş bir yelpazede işlenmiştir.

Köken ve Saraya Gelişi:

Doğumu, bugünkü Ukrayna sınırları içerisinde yer alan Rohatyn'de, 1502-1506 yılları arasında gerçekleştiği kabul edilir.

Genç yaşlarda, Tatar akıncıları tarafından kaçırılarak Osmanlı topraklarına getirildi ve sonrasında Topkapı Sarayı'na hediye edildi.

İlk adı Anastasia (Nastia) olarak da bilinen Hürrem, sarayda "Hürrem" adıyla tanındı; bu, Farsça kökenli "neşeli, mutlu" anlamına gelir.

Yükselişi ve Kanuni Sultan Süleyman ile İlişkisi:

Saraya girişi ve Kanuni Sultan Süleyman ile tanışmasının ardından hızla yükseldi ve saraydaki diğer kadınlar arasında önemli bir konuma ulaştı.

Kanuni ile olan ilişkisinden beş çocuk dünyaya getirdi: Şehzade Mehmed, Mihrimah Sultan, Şehzade Abdullah, Şehzade Bayezid ve Şehzade Cihangir.

Kanuni ile nikâhlanarak, Osmanlı tarihinde eşiyle resmi bir evlilik kuran ilk haseki oldu.

Öne Çıkan Özellikleri ve Etkileri:

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Kızıl saçlı, yeşil gözlü ve beyaz tenli olarak tanımlanan Hürrem Sultan, Kanuni'nin şiirlerinde de övgüyle bahsedilen bir güzelliğe sahipti.

Sarayda ve devlet işlerinde etkin bir rol oynayarak, "kadınlar saltanatı" olarak adlandırılan dönemin başlamasına öncülük etti.

Önemli Başarılar ve Etkinlikler:

Sadrazam İbrahim Paşa'nın idamında ve Harem'in Topkapı Sarayı'na taşınmasında önemli bir rol oynadı.

Şehzadelerin sancak beyliklerine atanmasında etkili oldu ve Şehzade Mustafa'nın boğdurulmasında da parmağı olduğu rivayet edilir.

Dış politikada aktif rol alarak, dönemin önemli siyasi figürleriyle mektuplaşmalar gerçekleştirdi.

Çocukları

Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın evliliklerinden meydana gelen altı çocuk, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve sosyal hayatında önemli roller üstlenmiştir. Bu çocuklar arasında taht için mücadele edenler de olmuş, bazıları genç yaşta vefat etmiştir.

Şehzade Mehmed: Hürrem Sultan'ın ilk oğlu olan Şehzade Mehmed, 1521'de dünyaya geldi. Genç yaşında gösterdiği potansiyelle gelecek vadeden bir prens olarak görülse de, 1543'te hayatını kaybetti.

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Mihrimah Sultan: Hürrem Sultan'ın tek kızı Mihrimah, 1522'de doğdu ve annesinin zekâsını ve siyasi becerisini miras aldı. Uzun bir hayat süren Mihrimah, 1578'de vefat etti.

Şehzade Abdullah: Hürrem Sultan'ın ikinci oğlu olan Şehzade Abdullah, 1522 veya 1523'te dünyaya geldi. Ancak, çocuk yaşta sağlık sorunları nedeniyle kaybedildi.

Şehzade Selim: Hürrem Sultan'ın üçüncü oğlu olan Selim, 1524'te doğdu. Annesinin vefatından sonra taht mücadelesine kardeşi Şehzade Bayezid ile girişti ve babasının desteğiyle mücadeleyi kazanarak II. Selim olarak tahta çıktı. 1574 yılında vefat etti.

Şehzade Bayezid: 1525 veya 1526'da dünyaya gelen Şehzade Bayezid, kardeşi Şehzade Selim ile taht kavgasına tutuştu. Bu mücadelenin kaybedeni olarak İran'a kaçmak zorunda kaldı ve 1561'de orada hayatını kaybetti.

Şehzade Cihangir: Hürrem Sultan'ın en küçük oğlu Cihangir, 1531'de dünyaya geldi. Engelli bir prens olarak bilinen Cihangir, 1553'te genç yaşta vefat etti.

Hürrem Sultan Kaç Yaşında Öldü?

Hürrem Sultan neden öldü sorusu tarih sahnesinin etkileyici kadın figürlerinden olan Hürrem Sultan ile ilgili en merak edilen konulardandır. Hürrem Sultan, yaşamı boyunca oğullarının Osmanlı tahtının gelecekteki sahipleri olmalarını sağlamak için büyük çaba sarf etti ve bu amacına ulaştı. 15 Nisan 1558 tarihinde, İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Tarihi belgeler, onun doğal nedenlerle vefat ettiğini belirtir. Vefatının ardından, Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek mertebelerine ulaşmış bir kadın olarak, muazzam bir cenaze töreni düzenlendi. Sonrasında, eşsiz mimarisiyle dikkat çeken Süleymaniye Camii'nin bahçesine defnedildi. Eşi Kanuni Sultan Süleyman, onun anısına, mezarının üzerine görkemli bir türbe inşa ettirdi. Bu türbe, Hürrem Sultan'ın hem hayatındaki başarılarını hem de Osmanlı tarihindeki önemli yerini simgeleyen bir anıt olarak günümüze kadar ulaşmıştır.