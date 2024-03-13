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        Haberler Biyografi Aşık Veysel kaç yaşında öldü? Aşık Veysel kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Aşık Veysel kaç yaşında öldü? Aşık Veysel kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Türk halk müziğinin derin köklerinden beslenen, hikayeleriyle ve türkülerle Anadolu'yu dolaşan büyük ozan Aşık Veysel, yüreklere dokunan eserleriyle halkın ortak sesi olmuştur. Görme engeline rağmen sazı ve şiirleriyle aydınlık dünyalar kuran Veysel, hayatı boyunca halk müziğine adanmış bir yaşam sürmüştür. Peki, bu büyük usta Aşık veysel kimdir, kaç yaşında öldü? İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:20
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        Aşık Veysel kaç yaşında öldü?
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        Aşık Veysel, Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri olarak, yaşamı ve eserleriyle Türkiye'nin kültürel mirasına eşsiz katkılarda bulunmuş bir ozandır. Görme engeline rağmen sazı ve şiirleriyle yürekleri titreten bu büyük halk şairi, Anadolu'nun zengin folklorunu ve insan hikayelerini evrensel bir dille anlatmıştır. Peki, bu değerli sanatçının hayatı nasıl geçti, yaşamının son anları ve veda edişi nasıl oldu? İşte, Aşık Veysel'in hikayesine dair merak edilenler..

        Aşık Veysel Kimdir?

        Âşık Veysel, Türkiye'nin en değerli halk ozanlarından biri olarak, yaşamı boyunca derin izler bırakan eserler yarattı. 25 Ekim 1894'te, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı bir köyde dünyaya gelen Veysel Şatıroğlu, Afşar boyunun Şatırlı obasından gelen bir ailenin çocuğuydu. Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu'nun evladı olarak doğan Veysel, küçük yaşlarda geçirdiği çiçek hastalığı sonucu görme yetisini kaybetti. Ancak bu, onun şiirlerinde umudu, sevgiyi ve toplumsal birlikteliği işlemesine engel olmadı.

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        Hayatı ve Sanat Yolculuğu:

        • Âşık Veysel, Sivrialan köyünde başlayan hayat hikayesiyle, zorlukların üstesinden gelerek Türk halk müziğinin simge isimlerinden biri haline geldi.
        • Babası tarafından kendisine alınan bağlama ile müzikle tanışan Veysel, başta kendi köyünün ve çevresinin ozanlarının türkülerini çalarak müziğe adım attı.
        • 1930'larda Ahmet Kutsi Tecer'in desteğiyle tanınmaya başladı ve Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak eserlerini geniş kitlelere ulaştırdı.

        Eserleri ve Mirası:

        • "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Dostlar Beni Hatırlasın", "Kara Toprak" ve "Güzelliğin On Para Etmez" gibi eserleri, Âşık Veysel'in halk müziğine olan katkılarının en bilinen örnekleridir.
        • Şiirleri ve türküleri, Tarkan'dan Barış Manço'ya, Selda Bağcan'dan Gülden Karaböcek'e kadar birçok sanatçı tarafından yeniden yorumlandı. Hatta Joe Satriani gibi dünya çapında ünlü bir gitarist bile 2008'de bir albümünde "Aşık Veysel" adını taşıyan bir parçaya yer verdi.
        • Âşık Veysel, ölümünün 50. yılında 2023'ü "Aşık Veysel Yılı" ilan eden Türkiye Cumhuriyeti tarafından vefa ve sanatına olan saygının bir göstergesi olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

        Köy Enstitüleri Süreci

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        • Tarihe damgasını vuran âşık ve şair Âşık Veysel, 1941'de, dönemin Sivas Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kutsi Tecer'in destekleriyle, Arifiye Köy Enstitüsünde saz eğitimi vermeye başlamıştır. Bu görevi, Âşık Veysel'in sanat hayatında yeni bir sayfa açmış ve en dokunaklı, en anlamlı eserlerini vermesine vesile olmuştur.
        • Kendi sanatının zirvesine ulaştığı bu dönemde, Veysel sadece Arifiye'de değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki köy enstitülerinde; Hasanoğlan (1942), Eskişehir'in Çifteler (1943), Kastamonu'nun Gülköy (1944), Sivas'ın Yıldızeli'ne bağlı Pamukpınar (1945) ve Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Akpınar köyünde (1946) eğitim vermiştir.
        • Saz eğitmenliğinin yanı sıra, Âşık Veysel çeşitli zamanlarda köy enstitülerinde konserler düzenlemiş, halkevlerinde şiirlerini seslendirmiştir.
        • Bu yolculuk, onun eserlerinin köylerdeki genç nesiller arasında yayılmasını sağlayarak, kültürel mirasın zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.

        Aşık Veysel Eserleri

        • Anlatamam Derdimi
        • Arasam Seni Gül İlen
        • Atatürk'e Ağıt
        • Beni Hor Görme
        • Beş Günlük Dünya
        • Bir Kökte Uzamış
        • Birlik Destanı
        • Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz
        • Çiçekler
        • Cümle Âlem Senindir
        • Derdimi Dökersem Derin Dereye
        • Dost Çevirmiş Yüzünü Benden
        • Dost Yolunda
        • Dostlar Beni Hatırlasın
        • Dün Gece Yar Eşiğinde
        • Dünya'ya Gelmemde Maksat
        • Esti Bahar Yeli
        • Gel Ey Âşık
        • Gonca Gülün Kokusuna
        • Gönül Sana Nasihatim
        • Gözyaşı Armağan
        • Güzelliğin On Para Etmez
        • Kahpe Felek
        • Kara Toprak
        • Kızılırmak Seni Seni
        • Küçük Dünyam
        • Murat
        • Ne Ötersin Dertli Dertli
        • Necip
        • Sazım
        • Seherin Vaktinde
        • Sekizinci Ayın Yirmi İkisi
        • Sen Bir Ceylan Olsan
        • Sen Varsın
        • Şu Geniş Dünya'ya
        • Uzun İnce Bir Yoldayım
        • Yaz Gelsin
        • Yıldız (Sivas Ellerinde)
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        Aşık Veysel Kaç Yaşında Öldü?

        Aşık Veysel neden öldü sorusu büyük usta ile ilgili merak edilen konuların başında gelmektedir. Aşık Veysel 1973 yılında akciğer kanseri sonucu yaşamını yitirdi. Büyük usta öldüğünde 78 yaşındaydı.

        Aşık Veysel Nerede Öldü?

        Aşık Veysel Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde vefat etmiştir. Bu köy aynı zamanda Aşık Veysel’in doğup büyüdüğü köy olarak da bilinir.

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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