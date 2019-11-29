Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Bayrampaşa Cezaevi’nin yerine yapılan kentsel dönüşüm projesinin imar planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gerginlik çıkarmıştı. Önceki dönemde Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalar sonucu imar planlarının iptal edildiği cezaevi dönüşüm alanı için hazırlanan yeni imar planları İBB Meclisi’nde görüşülürken AK Parti ve CHP grubu arasında hararetli tartışmalar yaşandı, sonuçta yeni imar planı kabul edilmedi...

Bayrampaşa Cezaevi alanına yapılan ve inşaatı tamamlanan 2270 konutluk kentsel dönüşüm alanı.

Bayrampaşa Cezaevi'nin yıkıldıktan sonraki hali...

İMAR PLANI YOK, OTURUMA AÇILAMIYOR

İBB, 2015’te Bayrampaşa Sağmalcılar Cezaevi’nin yerinde 2270 dairelik kentsel dönüşüm projesi başlatmıştı. Eski cezaevi alanında bir rezerv alanı oluşturulmuş, İsmetpaşa Mahallesi’nin bir bölümünün eski cezaevi alanındaki dönüşüm alanına taşınması kararlaştırılmıştı. İnşaat başladı, bu arada bölge için hazırlanan imar planları Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalar sonucu iptal edildi. Aradan geçen 4 yılda inşaat tamamlandı, ne var ki imar planları iptal edildiği için iskan alınamadı ve 2270 dairelik dönüşüm alanı oturuma açılamadı. İşte dün İBB Meclisi’ne cezaevi dönüşüm alanı için hazırlanan yeni imar planı geldi ve ortalık karıştı…

‘İPTAL ETTİRDİĞİ PLANLARI ONAYLATMAK İSTİYOR’

Yeni imar planının oylanması sırasında AK Parti ve CHP Grubu arasında tartışma çıktı. AK Parti Grubu, cezaevi dönüşüm alanındaki imar planlarına iptal davası açan Şehir Plancıları Odası’nın o dönemki başkanı Tayfun Kahraman'ın Ekrem İmamoğlu döneminde İBB'nin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olmasını eleştirdi, ‘Tayfun Kahraman birkaç yıl önce iptal ettirdiği planları şimdi onaylatmak istiyor’ şeklinde planlara itiraz etti. AK Parti ve CHP arasındaki sert tartışmanın ardından imar planları, tekrar değerlendirilmek üzere Planlama Müdürlüğü’ne iade edildi.

2270 DAİRELİK DÖNÜŞÜM ALANI NE OLACAK?

Peki bundan sonra ne olacak?

Taraflarla konuştum, inşaatı tamamlanan 2270 dairelik kentsel dönüşüm alanının akıbetini araştırdım...

Tartışmaların hedefindeki isim, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman’ı aradım ve ‘Şehir Plancıları Odası Başkanı olduğunuz dönemde iptal ettirdiğiniz imar planlarını şimdi aynen İBB Meclisi’ne mi getirdiniz?’ diye sordum.

TAYFUN KAHRAMAN: İPTAL EDİLEN PLANLA AYNI DEĞİL

Tayfun Kahraman şöyle konuştu: “Şehir Plancıları Odası Başkanı olduğum dönemde, Bayrampaşa Cezaevi’ndeki dönüşüm projesinin imar planlarına karşı Oda dava açmıştı. Çünkü yapı yoğunluğu fazlaydı. Neticede eski planlar iptal edildi. Şimdi İBB’de yeni bir imar planı hazırlandı dönüşüm bölgesi için. İptal edilen imar planıyla yeni hazırlanan imar planı aynı değil. Eski plandaki 2.5 emsal değer, şimdi 2’ye indi. Eski planda 3 emsallik otel alanı yeni planda sosyal donatı alanı olarak değiştirildi. Yeşil alanlar da daha da artırıldı. İBB Meclisi’nde kabul edilmeyen yeni imar planını revize ederek yeniden meclis gündemine sunacağız. Amacımız hukuki sorunları aşmak ve mağduriyetleri gidererek dönüşüm alanını oturuma açmak.”

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman

TEVFİK GÖKSU: İSTİFA ETSİN

Tayfun Kahraman’ın ‘Dava sonucu iptal edilen planla yeniden hazırlanan imar planı aynı değil’ sözleri üzerine İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’yu aradım. Tayfun Kahraman’ı istifaya çağıran Tevfik Göksu, dönüşüm alanındaki sorunun çözüleceğini söyledi.

Göksu şöyle konuştu:

“Tayfun Kahraman’ın daha önce iptal ettirdiği planlarla şimdi hazırladığı planlar arasında fark yok. Burası kentsel dönüşüm alanı olarak devlet tarafından İBB’ye verilmiş, İBB de konutları yapmış. Modelleme olarak iyi bir dönüşüm örneği. Tayfun Kahraman’ın yapacağı tek şey istifa etmek. İmar planları dün Planlama Müdürlüğü’ne gönderildi. Hukuki düzeltmeler yapıldığında o planları meclisten geçireceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz.”

İBB Ak Parti Grup başkan vekili Tevfik Göksu