İBB Hamidiye su ürünlerine zam geldi! İBB Hamidiye su ürünleri ne kadar oldu?

İBB Hamidiye su ürünlerine zam geldi! İBB Hamidiye su ürünleri ne kadar oldu?

İBB Hamidiye su ürünlerine zam geldi! İBB Hamidiye su ürünleri ne kadar oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Hamidiye AŞ, su ürünleri fiyatları güncellendi. Yeni gelen zam sonrası İBB Hamidiye su fiyatları merak konusu oldu. Peki İBB Hamidiye su ürünleri ne kadar oldu?

Habertürk Giriş: 05.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:16 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL