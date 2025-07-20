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        Haberler Gündem İBB soruşturmasında 17 gözaltı

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 22:59 Güncelleme: 20.07.2025 - 22:59
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        İBB soruşturmasında 17 gözaltı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı.

        Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

        Şüphelilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verilmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

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