İBB yurtlarında yaz barınma hizmeti başladı! Hangi yurtlar hizmete açık, şartları nelerdir?

5 YURTTA YAZ BARINMA HİZMETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024 – 2025 akademik yılında 14 yurtta 5 bin 819 üniversite öğrencisine barınma hizmeti sundu. İBB Yurt Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen yükseköğrenim gençlerini ağırlayan İBB, yaz dönemi için de beş yurdunu açık bıraktı.

İBB’nin Kadıköy’deki Zeren Ertaş Kız Yurdu ile Küçükçekmece’deki Filenin Sultanları Kız ve Erkek Yurtları 1 Temmuz’dan itibaren 31 Ağustos’a kadar; Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Yurdu ve Kartal Mustafa Necati Kız Yurdu ise 20 Temmuz’a kadar İstanbul’da kalmak zorunda olan öğrencilere barınma hizmeti veriyor.

ZORUNLU STAJ, BÜTÜNLEME, YAZ OKULU VE MEZUNİYET ŞARTI

İBB’nin yaz barınma hizmetinden dönem içinde İBB Yurtlarında kalan öğrencilerin yanı sıra farklı kurumlardan hizmet alan ya da İstanbul dışında eğitim almasına rağmen sadece yaz dönemi için başvuran öğrenciler de faydalanıyor. Sadece yaz okulu, zorunlu staj ve bütünleme sınavları için İstanbul’da kalanlarla, mezuniyet programlarını belgeleyebilen öğrencilerin dahil edildiği yaz barınma uygulaması kapsamında beş yurtta 1800’e yakın öğrencinin başvurusu kabul edildi.