Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. Beşiktaş karşılaşması öncesi herkesin düşüncesi 'çok farklı yenilir' şeklindeydi…
Bu tür olumsuz yorumların temel nedeni, savunmanın çok kötü oynadığı ve rahat gol yediğinden kaynaklanmasıydı…
Karşılaşma başladığında Sarı-Lacivertli taraftarlar “eyvah…” diyorlardı. Haksız değillerdi. Beşiktaş çok iyi oynuyordu. Baskılı bir oyun söz konusuydu. Fenerbahçe sahasından çıkamıyordu. 35 dakika tek bir atak dahi yapamadılar. Top tutmak, pas yapmak bir türlü olmuyordu…
Arka arkaya yenilen goller herkesin moralini yerle bir etti açıkçası…
Hava toplarında etkisizdiler. Kenarlardan gelen ortalara engel olamıyorlardı. Büyük bir şok yaşıyorlardı…
Sadık, Hasan Ali kötü oynama dışında yenilen iki golde büyük pay sahibiydiler…
İlk 45 dakikaya baktığımız da, sahada olmayan bir Fenerbahçe vardı. Kötünün de kötüsü bir oyun sergilediler…
Stadı dolduran taraftarlar için de, televizyon başındakiler için de maç ilk yarıda bitmişti. 90 dakikanın bu şekilde sonuçlanacağını tek bir kişinin tahmin etmesi bile mümkün değildi açıkçası…
İKİNCİ YARI HAYATA DÖNDÜLER
İkinci yarı, Beşiktaş’ın farklı skor avantajı ile daha iyi oynaması bekleniyordu. Hatta, gol sayısının artacağı öngörülüyordu…
Ancak; futbol öyle bir oyun ki, saniyeler içerisinde her şey değişebiliyor. Zafer sevinci yaşayan Beşiktaş, dirilen bir Fenerbahçe ile karşılaştı…
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahaya çıkardığı kadronun yanlış olduğunu anladı. Ayew ile Valbuena’yı sahaya sürerek oyuna ortak oldu. Topa daha çok hakim oldular. Kenarları iyi kullandılar. Dirar, sağ beke çekilmesine karşın yine tüm atakların içerisindeydi. İlk yarı ortaya koyduğu kötü oyunun çok üzerine çıktı. Sahanın yıldızı oldu…
Hasan Ali’de yaptığı penaltının moralsizliğini atlatarak, oyuna ağırlığını koydu. Harika bir gol attı. Atılan goller Fenerbahçe’yi canlandırdı. Hatta yeniden diriltti. Oynadıkları deplasman maçlarında toplam 5 gol atan Sarı-Lacivertliler deplasmanda bir maçta üstelik 45 dakika da 3 gol atmayı başardılar…
İkinci golü atan Sadık’ta oyuna damga vuran bir başka isim oldu. İlk yarı yaptığı hatayı attığı golle örttü. Burak’la girdiği tüm mücadeleleri kaybetti. Neredeyse güreşti Burak’la. Ersun Yanal, görev alanını değiştirince performansı yükseldi. Hırsını iyi oyunla sergilemesini bildi…
Fenerbahçe’nin ikinci yarı iyi oynamasının temel nedeni yapılan değişiklerdi şüphesiz. Bunun yanı sıra daha fazla yardımlaşma ve pas oyunuydu. Son dakikalarda galibiyeti kaçırdı diyebiliriz.
Bir anlamda ilk yarı skoru belirleyen futbolcular olurken, ikinci yarı oyuna damga vuran teknik direktörler oldu…
Fenerbahçe tarihinin en kötü döneminde ezeli rakibinden bir puan almayı başardı. Alınan bir puanın ötesinde Sarı-Lacivertlilerin hayata dönüşü oldu Beşiktaş karşılaşması. Üstelik 3 -0 dan sonra maça ortak olmak ve 3 gol atmak beklenmeyen bir durumdu…
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