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        Haberler Ekonomi Enerji IEA Başkanı Birol, İtalyanın en prestijli ödülüne layık görüldü - Enerji Haberleri

        IEA Başkanı Birol, İtalya'nın en prestijli ödülüne layık görüldü

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel enerji sektöründeki liderliği dolayısıyla İtalya tarafından ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:30
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        Birol, İtalya'nın en prestijli ödülüne layık görüldü
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        IEA'dan yapılan açıklamaya göre, Birol'a ödülünü İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakanı Giorgia Meloni adına, İtalya'nın OECD nezdindeki Daimi Büyükelçisi Luca Sabbatucci takdim etti.

        Küresel enerji sektöründeki sorunların ele alınmasında yaptığı katkılardan dolayı İtalya'nın en yüksek sivil nişanı ve prestijli ödülü olan Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Birol için İtalyan Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

        Sabbatucci, törende yaptığı konuşmada, Birol yönetiminde IEA'nın küresel enerji diyaloğuna katkılarda bulunduğunu ve dünya çapında önemli bir danışman olduğunu dile getirerek, Birol'un uluslararası güvenilirliği ve stratejik vizyonuna dikkati çekti.

        Fatih Birol da Cumhurbaşkanı Mattarella ve Başbakan Meloni'ye dünyanın iyileştirilmesi ve daha parlak bir enerji geleceğine ulaşma çabalarındaki liderlikleri için teşekkür etti.

        İtalya'nın Liyakat Nişanı'nın daha önceki sahipleri arasında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Rashid, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço gibi isimler yer alıyor.

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        #Fatih Birol
        #IEA
        #IICEC
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