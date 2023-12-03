Iğdır'da barıştırılmak üzere toplanan iki grup arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı
Iğdır'da, barıştırılmak üzere bir araya gelen husumetli iki grup arasında çıkan silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Iğdır'da, barıştırılmak üzere bir araya gelen husumetli iki grup arasında çıkan silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Iğdır merkez Basın Sokak'ta geçen günlerde kavga eden husumetli iki grup, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırılmak üzere bir araya geldi.
Görüşmenin sürdüğü anda grup arasında küfürlü tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, silah, sandalye, sopa ve testere kullanıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Kavgada yaralanan 9 kişi, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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