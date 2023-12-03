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        Iğdır'da barıştırılmak üzere toplanan iki grup arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı

        Iğdır'da, barıştırılmak üzere bir araya gelen husumetli iki grup arasında çıkan silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:42 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:58
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        Iğdır'da barıştırılmak üzere toplanan iki grup arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı
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        Iğdır'da, barıştırılmak üzere bir araya gelen husumetli iki grup arasında çıkan silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Iğdır merkez Basın Sokak'ta geçen günlerde kavga eden husumetli iki grup, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırılmak üzere bir araya geldi.

        Görüşmenin sürdüğü anda grup arasında küfürlü tartışma başladı.

        Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, silah, sandalye, sopa ve testere kullanıldı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 9 kişi, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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