Iğdır'da özel öğrenciler yaptıkları oyuncaklarla çocukları mutlu etti Iğdır'da özel öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye etti.

Iğdır'da özel öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye etti.

Iğdır Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında peluş oyuncak ve seramik kupa bardaklar yaptı.

Öğrenciler bugün de büyük emeklerle hazırladıkları oyuncakları, ziyaret ettikleri Zübeyde Hanım Özel Eğitim Anaokulundaki özel çocuklara hediye etti. Buradaki programda pasta kesen öğrenciler, daha sonra müzik eşliğinde oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Program katılan İl Milli Eğitim Müdür Servet Canlı, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel öğrencilerin yaptıkları oyuncakları küçük kardeşlerine hediye ettiğini belirtti.

Bu günün farkındalık günü olduğuna dikkati çeken Canlı, "Hepimiz faklıyız, bütün çocuklarımızın değişik özellikleri var. Ama hepsinin eşit olduğunu hissettirmek, onların yüzlerindeki tebessümü oluşturmak bizim için mutluluk verici oldu. İşlerin en önemli hususu sevgi, şefkat ve merhamet temelli yaklaşmak, buradaki çocuklarımızın o gelişimini görmek bizleri çok mutlu etti. Bu etkinliklere emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Özel öğrenciler Gamzenur Çetin ile Emirhan Coşar da hocalarının destekleri ve arkadaşlarıyla yaptıkları oyuncakları küçüklere hediye etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.