Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Okula gidemeyen Iğdırlı engelli öğrencinin evinin yolu iş makinesiyle onarıldı

        Iğdır'da yolu bozuk olduğu için okula gidemeyen engelli öğrenci ile ailesinin yolun yapılması talebi, İl Özel İdaresince yerine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 13:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okula gidemeyen Iğdırlı engelli öğrencinin evinin yolu iş makinesiyle onarıldı

        Iğdır'da yolu bozuk olduğu için okula gidemeyen engelli öğrenci ile ailesinin yolun yapılması talebi, İl Özel İdaresince yerine getirildi.

        Merkeze bağlı Yüzbaşılar köyünde yaşayan ve yüzde 99 engeli bulunan Asel Karakuş, okul güzergahındaki yolun bozuk olması ve engelli aracının burada ilerleyememesi nedeniyle okula gidemedi.

        Şehit Er Aydın Karakuş Ortaokulunda eğitim gören Asel'in annesi Gülcan Karakuş, bu durumu sosyal medya üzerinden paylaştı.


        Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yolu düzelterek kullanıma açtı.

        Anne Gülcan Karakuş, bu sorunun çözülmesinin engelli kızı için umut olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.


        İl Özel idaresinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "Sesini duyduk, harekete geçtik. Iğdır'ın Yüzbaşılar köyünde yaşayan ve yüzde 99 engelli olan genç kızımızın eğitim azminin sekteye uğradığını üzüntüyle öğrendik. Iğdır İl Özel İdaresi olarak, durumdan haberdar olur olmaz gerekli incelemeleri başlattık. Kızımızın okul yolunu daha güvenli ve konforlu şekilde kullanabilmesi amacıyla yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını ivedilikle hayata geçirdik. Eğitim her çocuğun en temel hakkıdır. Hiçbir evladımızın eğitim yolculuğu fiziki engeller nedeniyle yarım kalmayacaktır. Bu anlayışla, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Adam 7. kattan atladı! Polis kadının cesedini buldu!
        Adam 7. kattan atladı! Polis kadının cesedini buldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay

        Benzer Haberler

        Iğdır'a 29 yeni hekim atandı
        Iğdır'a 29 yeni hekim atandı
        Hocalı Katliamı'nın kurbanları Iğdır'da anıldı
        Hocalı Katliamı'nın kurbanları Iğdır'da anıldı
        Iğdır'da Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
        Iğdır'da Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
        Iğdır ve çevresinde kuvvetli yağmur bekleniyor
        Iğdır ve çevresinde kuvvetli yağmur bekleniyor
        Hocalı Katliamı kurbanları Haça Dağı zirvesinde anıldı
        Hocalı Katliamı kurbanları Haça Dağı zirvesinde anıldı
        Iğdır Üniversitesi, APAIE Hong Kong 2026'da yerini aldı
        Iğdır Üniversitesi, APAIE Hong Kong 2026'da yerini aldı