Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Hocalı Katliamı'nın kurbanları Iğdır'da anıldı

        Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Iğdır'da düzenlenen törende anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 20:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hocalı Katliamı'nın kurbanları Iğdır'da anıldı

        Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Iğdır'da düzenlenen törende anıldı.

        Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesinde düzenlenen törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şubesi Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu ile Türkiye ve Azerbaycan'dan ilgililer katıldı.

        Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Günün önemine dair şiirlerin de okunduğu programda, Hocalı Katliamı'nı anlatan görsel sunumlar da yapıldı.

        Başkonsolos Zamin Aliyev, burada yaptığı konuşmada, "Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk Karabağ Savaşı'nda doğu Zengezur'u, Karabağ'ı işgal etmiş ve Azerbaycan halkına karşı uluslararası suç işlemiştir. 1992 yılının 26 Şubat'ında Hocalı işgal edilirken oradaki silahsız sivil insanları etnik zeminde katletmişlerdir. Hocalı, Azerbaycan tarihinin en kanlı sayfalarındandır." dedi.

        Yapılan katliama dair ayrıntıları anlatan Aliyev, şunları söyledi:

        "Elimizde istatistik var. Bu katliamda 613 kişi katledilmiştir. Bunlardan 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı insanlardı. 1200 insan rehin alındı, 150'sinin akıbeti belli değil ve 8 aile tamamen yok oldu. 25 çocuk ebeveyninden her ikisini, 130 çocuk ise ebeveynlerden birini kaybetti. 487 kişi ise hem fiziki hem psikolojik işkenceler nedeniyle ömrünün sonuna kadar sakat kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2016 yılında bu suçu 'Uluslararası Suç ve İnsanlık Aleyhine Suç' olarak kabul etmiştir."

        Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar ise, şunları kaydetti:

        "Bu yalnız bir anma programı değil hafızayı diri tutma, adalet talebini yükseltme ve insanlık vicdanına seslenme günüdür. 1992 yılının o dondurucu şubat gecesinde kadınlar, yaşlılar, yani silahsız siviller hedef alındı. Uluslararası raporlara yansıyan şekilde masum insanlar hayatını kaybetti. Bu olay yalnızca bir savaş stratejisi değil sivillere yönelmiş sistematik şiddet nedeni ile insanlık hukukunun ve vicdanının ağır bir yarası olarak kayıtlara geçti."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
        Iğdır'da Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
        Iğdır ve çevresinde kuvvetli yağmur bekleniyor
        Iğdır ve çevresinde kuvvetli yağmur bekleniyor
        Hocalı Katliamı kurbanları Haça Dağı zirvesinde anıldı
        Hocalı Katliamı kurbanları Haça Dağı zirvesinde anıldı
        Iğdır Üniversitesi, APAIE Hong Kong 2026'da yerini aldı
        Iğdır Üniversitesi, APAIE Hong Kong 2026'da yerini aldı
        Iğdır'da ramazan pidesi kuyruğu
        Iğdır'da ramazan pidesi kuyruğu
        Iğdır'da feci kaza: Genç sürücü motosiklet kazasında hayatını kaybetti
        Iğdır'da feci kaza: Genç sürücü motosiklet kazasında hayatını kaybetti