Iğdır'da bir veteriner tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir kişi, tartıştığı veteriner hekimi silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen veteriner hekim O.G. ile H.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.K, veteriner hekim O.G'yi silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan veteriner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan H.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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