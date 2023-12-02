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        Iğdır'da bir veteriner tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

        Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir kişi, tartıştığı veteriner hekimi silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:01 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:01
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        Iğdır'da bir veteriner tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü
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        Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir kişi, tartıştığı veteriner hekimi silahla vurarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen veteriner hekim O.G. ile H.K. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.K, veteriner hekim O.G'yi silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan veteriner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaçan H.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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