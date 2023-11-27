Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, altın olduğu değerlendirilen 231 sikke, 1 pürümüz düzeneği, 1 altın eritme kabı, 1 el dedektörü, 1 mihenk taşı, 1 hassas terazi, 4 adet 20 mililitre altın ayar suyu, 1 kilo 381 gram nitrik asit, 1 kilo 44 gram beyaz renkli toz, altın ölçümünde kullanılan muhtelif eşyalar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 30 fişek ele geçirildi.

Olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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