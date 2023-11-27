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        Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:01
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        Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, altın olduğu değerlendirilen 231 sikke, 1 pürümüz düzeneği, 1 altın eritme kabı, 1 el dedektörü, 1 mihenk taşı, 1 hassas terazi, 4 adet 20 mililitre altın ayar suyu, 1 kilo 381 gram nitrik asit, 1 kilo 44 gram beyaz renkli toz, altın ölçümünde kullanılan muhtelif eşyalar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 30 fişek ele geçirildi.

        Olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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