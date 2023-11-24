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        'Öğretmenler Günü' programına giden 2 öğretmen, kazada yaralandı

        IĞDIR'dadüzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlamasına katılmak için yola çıkan 2 öğretmen, içinde bulundukları araçların çarpışması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:40
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        'Öğretmenler Günü' programına giden 2 öğretmen, kazada yaralandı
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        IĞDIR'dadüzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlamasına katılmak için yola çıkan 2 öğretmen, içinde bulundukları araçların çarpışması sonucu yaralandı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Iğdır merkez Uluçınar Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. 75'inci Yıl Anaokulu Öğretmeni Tuğba Yıldız'ın (24) kullandığı 76 AAR 687 plakalı otomobil ile Derviş Yıldırım idaresindeki 76 DH 177 plakalı otomobil çarpıştı. Ön taraflarında hasar oluşan otomobillerde bulunan Tuğba Yıldız ile diğer araçtaki Tuzluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görevli öğretmen Nazan Güvenilir (24) yaralandı. Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Her iki öğretmenin de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Öğretmenler Günü' programına katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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