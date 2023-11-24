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        Kadın öğretmenlerin elinin değdiği köy okulunun içi de dışı da güzelleşti

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'ın Taşlıca köyünde görevli kadın öğretmenlerin içini ve dışını güzelleştirdikleri eğitim yuvasından, öğrenciler ayrılmak istemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:48
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        Kadın öğretmenlerin elinin değdiği köy okulunun içi de dışı da güzelleşti
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'ın Taşlıca köyünde görevli kadın öğretmenlerin içini ve dışını güzelleştirdikleri eğitim yuvasından, öğrenciler ayrılmak istemiyor.

        Çevresi karlı Aras Dağları ile çevrili köyün ilkokul ve ana okulunda görev yapan Bursa, Ankara ve Burdurlu 3 kadın öğretmen, şehir merkezine 33 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerine her gün servis araçlarıyla gidip geliyor.

        Kadın öğretmenler, hayırseverlerin desteği ve kendi imkanlarıyla okulun dış cephesini çizgi film karakterleriyle süsleyip içini de özenle dizayn etti.

        Soğuk havaların etkili olduğu bugünlerde sobalı sıcak dersliklerde öğrencilerini karşılayan kadın öğretmenler, eğitim yuvasında hayata geçirdikleri oyun parkı, kütüphane gibi sosyal alanlarla çocukların ayrılmak istemediği bir ortam oluşturdu.

        - "Okula park desteği sağladık, boyasını yeniledik"

        Okul müdürü Hatice Güven, AA muhabirine, 4 yıl önce Bursa’dan kente atandığını söyledi.

        Köyde, okulunda çocuklarla yakından ilgilenme imkanı bulduklarını ifade eden Güven, şöyle konuştu:

        "Sabahları servis aracıyla ulaşım sağlıyoruz. Kış aylarında kar yağışı ve sisli yollar olabiliyor, zor şartlar da olsa gelmeye çalışıyoruz. Benim burada en sevdiğim şey 3 kadın bir arada çalışmak çünkü bir süre sonra aile gibi oluyorsunuz. Zorluğunu da güzelliğini de birlikte yaşıyorsunuz. Okulumuzda çocukların parkı yoktu, öncelikle kendi imkanlarımızla salıncak yaptırdık. Bazı belediyelerle iletişime geçip okula park desteği sağladık. Okulun boyasını yeniledik."

        - "Yeri geldi odun kırdık, soba yaktık"

        Sınıf öğretmeni Hümeyra Dağlı ise köye atandığını duyunca büyük heyecan yaşadığını anlatarak, "Burada dördüncü senem, ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam ediyorum. Çocuklardan geri dönüşleri almak beni daha da motive ediyor. Okulumuzu 4 yıl içerisinde gayet güzelleştirdik, her türlü imkanı da getirdik. En büyük arzumuz çocuklara dokunabilmek. Yeri geldi odun kırdık, soba yaktık. Yeri geldi sularımız dondu, su taşıdık ama bir şekilde üstesinden geldik. Velilerimiz de bize yardımcı oldular." dedi.

        Okul öncesi öğretmeni Hazal Aras da öğretmen arkadaşlarının köy okuluna çok emek verdiğini anlattı.

        Kendisinin de elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyen Aras, "Burada 3 öğretmeniz, birbirimize destek olarak olumsuz şartlar olsa bile aşmaya çalışıyoruz. Bu da manevi anlamda çok büyük bir doyuma neden oluyor. Çocuklarla olduğumuz için mutluyuz. Önemli olan da onlarla birlikte olmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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