Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Elektrik kontağından çıkan yangında minibüs hurdaya döndü

        IĞDIR'daelektrik kontağından çıkan yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik kontağından çıkan yangında minibüs hurdaya döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIR'daelektrik kontağından çıkan yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.

        Iğdır merkez Emek Mahallesi Aydoğan Caddesi Leylekler mevkiide seyir halindeki Ata Abdullah Temciye ait olan 76 APP 834 plakalı minibüs, yolcular indidikten sonra yanmaya başladı. Küllük köyüne yolcu taşımacılığı yapılan minibüsteki yangına Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayda, minibüsün yan tarafındaki bir otomobilde de hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Iğdır'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı
        Iğdır'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı
        Iğdır'da "Ata'ya saygı" nöbeti tutan çocuklar Ankara'ya gitti
        Iğdır'da "Ata'ya saygı" nöbeti tutan çocuklar Ankara'ya gitti
        Iğdır'da "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
        Iğdır'da "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
        Metin Diyadin: Türk futbolunu 2-3 takım üzerine kurulu bir dizi gibi düşüne...
        Metin Diyadin: Türk futbolunu 2-3 takım üzerine kurulu bir dizi gibi düşüne...
        Iğdır Üniversitesinin hayvan hastanesi öğrencilere pratik yapma imkanı sunu...
        Iğdır Üniversitesinin hayvan hastanesi öğrencilere pratik yapma imkanı sunu...
        Iğdır'da üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına...
        Iğdır'da üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına...