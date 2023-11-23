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        Erhacı Sulak Alanı göç döneminde 46 kuş türünün mola noktası oldu

        HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin önemli kuş göç rotalarından olan Iğdır'daki Erhacı Sulak Alanı, göç dönemince 46 türe ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:50
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        Erhacı Sulak Alanı göç döneminde 46 kuş türünün mola noktası oldu
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        HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin önemli kuş göç rotalarından olan Iğdır'daki Erhacı Sulak Alanı, göç dönemince 46 türe ev sahipliği yaptı.

        Yurdun en doğusunda, Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırında yer alan Iğdır, kuzey yarımküreden gelip güney yarımküreye göçen kuşlar tarafından mola noktası olarak kullanılıyor.

        Birçok önemli sulak alanı barındıran Iğdır, sonbahar aylarında kuzeyden güneye, ilkbaharda ise güneyden kuzeye göçen kuşlar için farklı habitatları bir arada barındırıyor.

        Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan Erhacı Sulak Alanı, özellikle göç yolculuğuna çıkan türlere ağırlıyor.

        Etrafında herhangi bir yerleşim yeri olmayan sulak alanda akademisyen ve gönüllülerce yapılan çalışmalarda bugüne kadar 106 tür tespit edildi.

        Göç esnasında ise yerli ve göçmen olmak üzere toplam 46 kuş türünün bu alanı kullandığı belirlendi.

        Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, Erhacı'nın, Iğdır sınırlarında yer alan önemli sulak alanlardan biri olduğunu belirtti.

        Erhacı Sulak Alanı'nın insan baskısından uzak ve kuşlar için çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Çelik, kuşların da bu nedenle kendilerini burada güvende hissettiğini anlattı.

        Çelik, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen kız kuşunun da (vanellus vanellus) göç yolculuğunda bu alanı kullandığını kaydetti.

        Kız kuşunun Erhacı Sulak Alanı'nı istasyon olarak kullandığını belirten Çelik, "Bir sonraki çalışmalarımızda bu türün takibini yine yapacağız. Popülasyonu ne durumda, ilkbahar döneminde burayı kullanıyor mu diye çalışma yapacağız." diye konuştu.

        - "Kuş türü sayılarının da ileriki zamanlarda artacağını düşünüyoruz"

        Çelik, göçmen tür çeşitliliğinin her sezon arttığına dikkati çekerek, şunları aktardı:

        "Çevre baskısından uzak olmasından dolayı kuş türü sayılarının da ileriki zamanlarda artacağını düşünüyoruz. Alan uygun bir alan, yaklaşık 110 tür yerli ve göçmen türler olmak üzere önemli bir sayı. Bu sayının artmasını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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