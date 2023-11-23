Iğdır'da"En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi eğitim programı düzenlendi

Iğdır'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi eğitim programı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesiyle, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu'nda annelerin yoğun katlım sağaldığı eğitim programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Narkotik köpeklerin gösteri yaptığı programda, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucunun önlenmesinde annelere büyük rol düştüğünü söyledi.

Turan, "Farkındalığımız yüksek olsun, kaynağında kurutalım. Bu uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bir kez insan hayatına girdi mi, alışkanlık haline geldi mi, kurtulmak zor olur. Ama ilk başta farkına vardığınız zaman biraz da çocuklarımıza ilgi gösterdiğimiz zaman, keşfettiğimiz an çok hızlı bir şekilde müdahale edip çocuklarımızı kurtarabiliyoruz. Bildiğiniz gibi bu uyuşturucu, gençlerimizi, geleceğimizi zehirlediği gibi terör örgütlerin de finansman kaynağıdır." dedi.