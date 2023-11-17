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        Iğdır'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı

        Iğdır'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:38
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        Iğdır'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı
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        Iğdır'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Evran Paşa Caddesi'nde seyir halindeki 76 AAP 834 plakalı Küllük köyü minibüsünden duman çıktığını fark eden sürücü, yolcu bulunmayan aracı Leylekler kavşağında emniyet şeridine çekti.

        Yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunan sürücü, alevlerin aracı tamamen sarmasına engel olamadı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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