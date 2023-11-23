Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Ağrı Dağı'nın zirvesinde "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu

        Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Dağı'nın zirvesinde "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu.

        5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, yurt genelinde etkili olan kar yağışıyla zirvesinden eteklerine kadar beyaz örtüyle kaplandı.

        İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerden görülebilen dağın zirvesini, halk arasında "şapka" diye adlandırılan mercek bulut sardı.

        Bir süre dağın zirvesinde bu şekilde kalan bulut, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile vatandaşlarca da cep telefonlarıyla görüntülendi.

        Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı!
        Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Iğdır Valisi Turan, "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme ve Bilgilendirme T...
        Iğdır Valisi Turan, "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme ve Bilgilendirme T...
        Iğdır'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
        Iğdır'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
        Elektrik kontağından çıkan yangında minibüs hurdaya döndü
        Elektrik kontağından çıkan yangında minibüs hurdaya döndü
        Iğdır'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı
        Iğdır'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı
        Iğdır'da "Ata'ya saygı" nöbeti tutan çocuklar Ankara'ya gitti
        Iğdır'da "Ata'ya saygı" nöbeti tutan çocuklar Ankara'ya gitti
        Iğdır'da "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
        Iğdır'da "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı