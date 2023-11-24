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        Iğdır'da üniversiteli gönüllüler öğrencileri etkinliklerle eğlendirdi

        Iğdır'da üniversite öğrencisi gönüllüler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çeşitli etkinliklerle çocukları eğlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:00
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        Iğdır'da üniversiteli gönüllüler öğrencileri etkinliklerle eğlendirdi
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        Iğdır'da üniversite öğrencisi gönüllüler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çeşitli etkinliklerle çocukları eğlendirdi.

        Iğdır Üniversitesi Gönüllü Yardımlaşma ve Paylaşma Topluluğu (GÖYAP) ve Genç İletişimciler Topluluğu üyeleri ile Iğdır Gençlik Merkezi paydaşlığında düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup genç, Türkiye'nin en uç noktasındaki Aralık ilçesinde bulunan Alparslan Ortaokuluna gitti.

        Burada palyaço, prenses ve cüce kostümleri giyen gençler, öğrencilerle oyunlar oynayarak güzel zaman geçirdi.

        Etkinlikte, Genç İletişimciler Topluluğu üyeleri de öğrencilere gazetecilik ve sinema üzerine bilgi verdi.

        Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Parim, AA muhabirine, bir araya geldikleri çocuklara, hakları hakkında bilgi verdiklerini ve gazetecilik ile sinema mesleğini anlattıklarını belirterek, "Şimdi de palyaçolar, balonlar eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşıyoruz. Umarım bu tür aktivitelerle çocuklarımızı geleceğe çok daha iyi hazırlar, çok daha bilinçli bireyler yetiştiririz." dedi.

        GÖYAP Başkanı Kıyasettin Eren de çocuklarla güzel zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Bilinçlendirme çalışmasının ardından balonlar ve palyaçolar eşliğinde çok güzel vakit geçirdik. Temel amacımız hep birlikte eğlenmekti. Bu tür faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İlerleyen zamanlarda Iğdır'da gidilmedik köy ve okul bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Genç İletişimciler Topluluğu Başkanı Ahmet Vehbi Ferah ise kentte televizyona ve kameraya ilgi duyan tüm çocuklara dokunmayı hedeflediklerini anlattı.

        Programda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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