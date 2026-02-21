Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alim Öztürk (Dk. 69 Güray Vural), Fofana, Bacuna (Dk. 46 Maruis Doh), Bruno (Dk. 46 Fode Koita), Loshaj (Dk. 46 Ryan Mendes), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Gökcan Kaya
Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Ryan Jack (Dk. 61 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Catakovic (Dk. 71 Kayode), Faye, Onur Ulaş, Nzaba, Recep Niyaz (Dk. 78 Alper Karaman), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 71 Berat Luş)
Goller: Dk. 10 Hamza Catakovic, Dk. 54 Faye, Dk. 80 Nzaba (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Alim Öztürk, Dk. 43 Atakan Çankaya, Dk. 90 Soares (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)
IĞDIR
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.