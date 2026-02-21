Canlı
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:32 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:32
        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer

        Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alim Öztürk (Dk. 69 Güray Vural), Fofana, Bacuna (Dk. 46 Maruis Doh), Bruno (Dk. 46 Fode Koita), Loshaj (Dk. 46 Ryan Mendes), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Gökcan Kaya

        Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Ryan Jack (Dk. 61 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Catakovic (Dk. 71 Kayode), Faye, Onur Ulaş, Nzaba, Recep Niyaz (Dk. 78 Alper Karaman), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 71 Berat Luş)

        Goller: Dk. 10 Hamza Catakovic, Dk. 54 Faye, Dk. 80 Nzaba (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Alim Öztürk, Dk. 43 Atakan Çankaya, Dk. 90 Soares (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)




        IĞDIR

