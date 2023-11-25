Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü AK Parti Erzurum, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve Kars Kadın Kolları başkanlıklarınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Erzurum, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve Kars Kadın Kolları başkanlıklarınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Erzurum'da partililer, şiddeti anlatan yazılı pankartlarla AK Parti Erzurum İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık vurguladığı "Kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu" düşüncesiyle birçok adım attıklarını dile getiren Özdemir, "Maalesef şiddetin en ağırı Gazze’de yaşanıyor. Bütün dünyanın gözleri önünde her saat 6 çocuk, 4 kadın öldürüldü. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuklar değil vicdanlarımızdır." dedi.

- Iğdır

AK Parti Iğdır Kadın Kolları üyeleri de parti binası önünde bir araya geldi.

İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Öztürk, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından kadınlar, ellerinde "Kadına yönelik şiddete karşı kararlıyız", "Şiddetin en ağırı Gazze'de, şiddet insan hakkı ihlalidir" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, kadına şiddeti alkışlayarak protesto etti.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve partililer katıldı.

- Ağrı

AK Parti il Başkanlığında düzenlenen programda, basın açıklamasını okuyan AK Parti Ağrı Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, şiddetin en ağırının Gazze'de yaşandığını söyledi.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerini belirten Eldem, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık vurguladığı gibi 'kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu' düşüncesiyle birçok adım attık. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetlerimizin öncelikli politika alanlarındandır."

Programa İl Başkanı Orhan Güngör ve partililer katıldı.

- Ardahan

AK Parti Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen programda kadın kolları üyeleri bir araya geldi.

İl Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç, şiddetin en ağırının Gazze’de yaşandığını söyledi.

Şiddetin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirten Kılıç, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlı olduklarını ifade etti.

- Kars

AK Parti Kars İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında ise Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Sara, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlı olduklarını anlatarak, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle şiddetin sadece ev, sokak ve işyerleri ile sınırlı olmadığını vurgulamak istiyoruz. Çatışmalarda zorla silahlandırma, çatışmaya zorlama, tecavüz ve intihar görünümlü infazlar da kadına yönelik şiddetin en ağır biçimidir. YPG-PKK gibi terör örgütlerinin uluslararası raporlara giren kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetini, infazını bir kez daha kınıyoruz." ifadelerini kullandı.