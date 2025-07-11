İkinci Timur Cihantimur vakasında tahliye!

Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine sebep olan ve 6 gün sonra yakalanan sanığın davasında karar açıklandı.

İHA'nın haberine göre mahkeme sanığı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine hükmetti, ayrıca sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verildi.

SEGBİS İLE BAĞLANDI

Eyüpsultan'da 22 Şubat 2025'de yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a (25) çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen ve 6 gün sonra yakalanan sanık Mahmut Yücedağ'ın (56) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Yücedağ Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Hayatını kaybeden Muhammed Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"BİR ZARARLARI VARSA BUNU DA KARŞILAMAK İSTERİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Yücedağ, yaşanan durumdan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Vefat eden şahsın ailesine başsağlığı diliyorum, bu olay kesinlikle bilerek ve isteyerek olmamıştır, bir zararları varsa bunu da karşılamak isterim. O gün kar yağışlıydı. Yolda temkinli bir şekilde yolcumu alarak yoluma devam ettim. Ben kesinlikle hiç bir şey görmedim. Hiç bir kastım ve kusurum bulunmamaktadır. Bu nedenle beraatımı talep ederim" dedi.