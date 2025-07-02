İliç'te toprak kaymasının ardından hayat neredeyse durma noktasına geldi

Erzincan'ın İliç ilçesinin ekonomik-sosyolojik durumu 'madenden önce' ve 'madenden sonra' özetleniyor. 13 Şubat 2024'te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilçede hayat durdu. Maden ocağı faaliyetlerine son verince ilçeyi ve çevresini besleyen en önemli ekonomik çark artık dönmüyordu. İnsanlar işsiz kaldı, çay ocakları kalabalıklaştı.

"İliç esnafı artık işsiz"



Erzincan İliç'te, geçtiğimiz yıl şubat ayında, toprak kayması sonucu yaşanan kaza sonrası maden ocağının faaliyetleri durdu. İliç'te hayat nasıl devam ediyor? pic.twitter.com/XwAUrep8Gc — Habertürk TV (@HaberturkTV) July 2, 2025

BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİ

Oysa 2000'li yılların başında yapılan sondaj çalışmaları önce İliç'in sonra bölgenin kaderini değiştirecekti. O sırada farkında değillerdi. İliçliler'in 1960'lı yıllarda beri üzerinde hayvan yetiştirdikleri toprakların altında dünya ekonomisine yön veren madeni yatıyordu: Altın. İliç halkı tarım ve hayvancılığı bırakıp maden ocağında çalışmaya yöneldi.

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İLİÇ MODERN BİR İLÇE HALİNE GELDİ

İliç'te maden ocağı açıldıktan sonra doğal olarak herkes rahat hayat yaşadı. Ekonomi düzeldi. İliç'te altın madeni açılmasının ardından ilçenin çehresi tamamen değişti. Türkiye'de çıkarılan altının dörtte biri burada üretiliyordu. Göç aldı. Son 10 yılda İliç'in ekonomisi geçmişte bölgeyle özdeşleşmiş olan peynirden altına dönüştü. Modern bir ilçe haline gelmesi çok sürmedi.