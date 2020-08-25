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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, kurumun Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı olarak Ceyla Pazarbaşıoğlu'nu seçti.

IMF'den yapılan basın açıklamasında Pazarbaşıoğlu'nun yeni görevini 15 Eylül 2020'de devralmasının beklendiği duyuruldu. 15 Eylül'de yeni görevine başlaması öngörülen Ceyla Pazarbaşıoğlu, Genel Müdürlük Ofisi'ne Özel Danışman olarak görevlendirilecek Martin Mühleisen'in yerini alacak.

Halihazırda Dünya Bankası'nın Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ceyla Pazarbaşıoğlu, orta ve düşük gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlamasına dönük çalışmalarıyla biliniyor.

IMF'in Ukrayna heyetinin başında olan ve Ukrayna ile stand-by anlaşmasını yapan Pazarbaşıoğlu aynı zamanda Dünya Bankası'nı G7 ve G20 Finans delegesi ve Finansal İstikrar Kurulu üyesi olarak temsil etti.

Georgetown Üniversitesi'nden ekonomi doktorası bulunan Ceyla Pazarbaşıoğlu, bir dönem BDDK Başkan Yardımcısı ve ABN AMRO Yatırım Bankası'nın Gelişen Avrupa Piyasaları Başekonomisti olarak da görev yapmıştı.

Atama ile ilgili yorum yapan Başkan Georgieva, “Ceyla'nın tekrar IMF'ye katılmasından ve ekibimizi güçlendirmesinden çok memnunum. Kendisi, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların nasıl faaliyet gösterdiği ve birlikte nasıl çalıştığı konusunda derin bilgi birikimine, özellikle gelişmekte olan pazarlarda ve düşük gelirli ülkelerdeki insanlara yardımcı olacak politikaların nasıl tasarlanacağı konusunda önemli deneyime ve mükemmel insan yönetimi becerilerine sahip entelektüel bir yöneticidir. Olağanüstü diplomatik becerisi, liderlik yeteneği, sicili, kurumsal bilgisi ve bağlılığı, çok zorlu bir ekonomik ortamda üye ülkelerimize daha da etkili bir şekilde hizmet etme arayışında olan IMF'ye yardımcı olacaktır. " dedi.

DÜNYA BANKASI, BDDK VE ÖZEL SEKTÖRDE ÜST DÜZEY GÖREVLER

Dünya Bankası Grubu'na katılmadan önce, IMF'de uzun bir kariyeri olan Pazarbaşıoğlu, Para ve Sermaye Piyasaları (MCM) Daire Başkan Yardımcılığı pozisyonuna dek yükselmişti. Ceyla Pazarbaşıoğlu, Fon'da geçirdiği 23 yıl boyunca, Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) ve küresel düzenleyici reform gündeminden, gelişmekte olan Avrupa, Birleşik Krallık, Kore ve Tayland ile ilgili bölgesel ve ülke çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede politika ve ülke sorunları üzerinde çalışarak Fon’un finansal istikrar alanındaki reform ve yeniden yapılandırma süreçlerinde etkin rol oynadı.

IMF'den yapılan açıklamada Strateji, Politika ve İnceleme Daire Başkanı olarak Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun; fonun hedefleri, politika geliştirme ve uygulamaları kapsamında güçlü, ileriye dönük liderlik ve stratejik vizyon sağlama anlamında başrol alacağı belirtildi. Pazarbaşıoğlu'nun yeni görevinde Fon'un Uluslararası Para ve Finans Komitesi, Kalkınma Komitesi ve G20 ile BM, bölgesel kalkınma bankaları ve finans kurumları, G7 ve G24 dahil olmak üzere diğer kurum ve gruplarla olan ilişkilerini yöneteceği kaydedildi.