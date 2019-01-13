Trabzonspor'un "Türk Messi" lakaplı yıldızı Abdülkadir Ömür, İngiltere'de transferin ana gündem maddelerinden birisi oldu. İngiliz basınından Express'in haberine göre 19 yaşındaki futbolcu için üç Premier Lig takımı yarışa girdi.

Abdülkadir için Liverpool ve Manchester City'nin yanı sıra Bournemouth'un da nabız yokladığı belirtilirken üç takımın yetenekli futbolcu için büyük bir mücadele vereceği kaydedildi. Trabzonspor cephesinin Abdülkadir için 30 milyon pound civarında bir ücret beklediği belirtilirken genç yıldızın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kulübüm isterse giderim açıklamasına da yer verildi.

Bordo-Mavililer'de gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Abdülkadir için önceki gün de Newcastle iddiları ortaya atılmıştı.

AĞAOĞLU "İYİ TAKIMLARA GÖNDERİRİZ" DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen günlerde Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'ya birçok teklif olduğunu dile getirmiş ancak genç yıldızların kendilerinin uygulamış olduğu politikanın rol modelleri olduğunu söylemişti. Ağaoğlu, bu futbolcuları Avrupa'nın en iyi kulüplerinden teklif gelmeleri durumunda ancak yollayacaklarını dile getirmiş ve "La Liga, Bundesliga ya da Premier Lig'deki ilk 5 takımdan birinden teklif gelirse kulübün ve oyuncunun menfaatleri doğrultusunda değerlendiririz. La Liga'da sıradan 11. ya da 12. takımdan teklif gelmiş, onlar önlerine baksınlar" ifadelerini kullanmıştı.

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