Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya devi Instagram, Kanada'da yeni bir teste başladı. Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcıların paylaşımlarına gelen 'like', yani beğeni sayısının gizlenmesi üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Instagram'a getirilecek yenilikler için yürütülen çalışmalar kapsamında;, kullanıcıların 'like' penceresini açarak kimlerin paylaşımı beğendiğinin görülebileceği, fakat bu sayının şuan olduğu gibi ana sayfada görülememesi üzerine testler gerçekleşiyor.

Kaynaklar, uygulamanın ana sayfasında öne çıkan paylaşımların beğeni sayısı ile doğru orantılı olduğunu, söz konusu değişim ile birlikte ise 'kendini ifade etmenin' popülerliğin önüne geçmesinin hedeflendiğini kaydediyor.

Yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların az sayıda beğeni alan fotoğraflarının da silmesinin bu sayede son bulması amaçlanıyor.

INSTAGRAM'IN DİĞER YENİ ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Instagram kullanıcılarına birkaç test özelliği daha sunuluyor. Bunlardan 'dürtme' özelliği ile kullanıcıların 'zararlı' yorumlarda bulunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

'Dışarı modu' ile de, kullanıcıların yoğun zamanlarında uygulamayı kullanamayıp hesaplarını silmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

'İlişki yönet' özelliğinin ise, kişilerin birbirilerini tamamen engellemeden, paylaşımların sınırlı görülebilmesine imkan tanınacağı açıklanıyor.

Söz konusu uygulamaların test aşamasında olduğunu hatırlatan yetkililer, bu özelliklerin ne zaman yayına alınacağı konusunda henüz bir paylaşmıyor.