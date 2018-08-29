Instagram’daki kullanıcıların hikayelerine hayalet olarak gizlice bakabilmek artık mümkün. Aybars Ayan isimli bir Türk tarafından Android için geliştirilen ve Google Play Store’da ‘ Instagram Hikayeye Gizli Bakma Eklentisi’ olarak bulanabilen uygulama sayesinde gizli olmayan hesapların hikayelerine baktığınız zaman görüntüleyenler listesinde olmayacaksınız.

Uygulamayı kurdaktan sonra kullanması çok basit! Görmek istenilen kullanıcının hikayesine tıklayınca açılan gülümseme sekmesinden gün içinde yayınladığı tüm hikayelere ulaşabiliyorsunuz. Üstelik görüntüleyen kişiler listesinde görülmeden bunu yapıyorsunuz.

3.5 megabayt boyutundaki uygulama herhangi bir reklam içermiyor. Eklentinin yakın zamanda İOS için de geliştirilmesi bekleniyor.

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