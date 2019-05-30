Türkiye İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası, bu yıl 12. kez gerçekleştiriliyor. Kampanya kapsamında 1 milyon öğrenciye hediye edilecek kitap, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin ev sahipliğinde, gazeteci yazar Doğan Hızlan’ın da katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısında tanıtıldı. İş Bankası’nın bu yılki karne hediyesi olan “Siyah İnci”, Anna Sewell tarafından 1878 yılında kaleme alınmış bir dünya klasiği... Kampanyada, Siyah İnci ile birlikte çocuklara armağan olarak 12 yılda 14 milyon kitap verilmiş olacak. Adnan Bali, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Atatürk tarafından, Cumhuriyetten bir yıl sonra, milli bir ekonominin inşası ve sanayileşmeye katkı sağlamak amacıyla kurulan İş Bankası’nın, Türkiye’nin iktisadi alandaki birçok hamlesinin ilk nüvesini oluşturduğunu söyledi. Bankanın, yaklaşık bir asırlık tarihi süresince sadece olağan bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel gelişime yönelik projeleriyle de hep değer yaratan bir kurum olduğunu vurgulayan Bali, “Kuruluşumuzdan itibaren benimsediğimiz felsefe doğrultusunda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinin ortak paydası hep uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir olması. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmanın, bilinçli, çağdaş, iyi eğitimli nesiller yetiştirme heyecanımızın bir parçası olan ve 12 yıldır devam eden ‘Karneni Göster Kitabını Al’ kampanyası ile ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşmamız da bunun bir göstergesi” dedi.

İYİLİKSEVERLİĞİN DEĞERİ

Kitap okumanın önemine işaret eden Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İş Bankası olarak; ülkemizin beşeri kalkınmasını desteklemenin ilk ve en önemli adımı olarak çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın, kitap sevgisi aşılamanın, merak duygularını uyandırmanın, hayal güçlerini geliştirmenin çok önemli olduğuna inanıyor ve bu yönde katkı sunuyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz, çocuklarımız ders kitapları dışında bilimsel ve edebi eserler okuyarak çok farklı bakış açıları kazanacak, ufukları genişleyecektir. Bu seneki kitap kampanyamızda çocuklarımızın karne sevincine, dünya edebiyatında hayvan sevgisi denildiğinde ilk akla gelen eserlerden biri olan ve 1878 yılında Anna Sewell tarafından kaleme alınan ‘Siyah İnci’ ile ortak oluyoruz. Çocuklarımız, keyifle okuyacakları bu kitap ile hem bir atın gözünden maceralarına eşlik edecek hem de insanlara ve hayvanlara karşı gösterdiğimiz sevgi ve şefkatin önemini, iyilik yapmanın, yardımseverliğin ve sabrın değerini hissedecekler.“

YİBO'LARA DA DAĞITILACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnelerini alan tüm çocuklara kitaplarının İş Bankası şubelerinden verileceğini ifade eden Bali, ayrıca yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevleri ile çocuk eğitim evlerinde kalan çocuklara da kitap armağan edeceklerini vurguladı. Adnan Bali, görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırdıkları kitapları okullarına göndereceklerini söyledi. İş Bankası kampanya ile çocuklara; 2008 yılından bu yana “Alice Harikalar Diyarında”, “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, “Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”, “Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” ve “Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum”, "Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar” adlı kitapları karne hediyesi olarak verdi.

23 BİN SATRANÇ SINIFI AÇTI

Türkiye İş Bankası, eğitim alanında “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasının yanı sıra başka projeler de yürütüyor. 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF)ana sponsorluğunu üstlenen İş Bankası, ülke genelinde 23 binin üzerinde satranç sınıfı açtı. Bu süre zarfında, 30 bin olan satrançtaki lisanslı sporcu sayısı 900 bine yaklaştı ve satranç özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar arasında en fazla tercih edilen seçmeli derslerden biri oldu.

Bankanın eğitim alanındaki bir diğer sosyal sorumluluk projesi, Darüşşafaka ile birlikte sürdürdüğü “81 İlden 81 Öğrenci” projesi… 11 yılın tamamlandığı bu projede; babası ve/veya annesini kaybetmiş, imkânları kısıtlı, yetenekli çocukların beşinci sınıftan başlayarak liseyi bitirinceye kadar bütün eğitim giderleri karşılanarak sıcak bir yuva ortamında kaliteli eğitim almaları sağlanıyor. İş Bankası proje kapsamında, Darüşşafaka’da eğitim gören öğrencilerden 686’sına destek veriyor.

Banka, “Altın Gençler” programı ile de 1971 yılından bu yana her yıl, üniversite sınavında başarılı olan öğrencileri ödüllendiriyor. Bugüne kadar ödül alan öğrencilerin sayısı 3 bini aştı.

İş Bankası’nın, çevre alanında TEMA Vakfı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğinde 2008 yılında başlattığı “81 İlde 81 Orman” projesi kapsamında, Türkiye genelinde 1.500 hektar alana 2 milyon 200 binin üzerinde fidan dikildi. Banka, 5 yıl süresince bakım çalışmalarını da üstlendiği projede tamamlama dikimleriyle beraber toplamda 3 milyonun üzerinde fidan dikimi yaptı.

Sosyal sorumlulukta odaklandığı alanlardan biri de kültür-sanat olan İş Bankası, 19. sezonunu tamamlayan İş Sanat Konser Salonu’nun yanı sıra İş Sanat Kibele Galerisi ile ülkemizin sanat yaşamının daha ileri bir noktaya taşınması ve sanatsal değeri yüksek uluslararası alandaki konser, sergi ve performansların Türkiye’deki izleyicilerle buluşmasına katkıda bulunuyor.

Birikimini ve deneyimini geleceğe aktarabilmek, bu zenginliği yeni kuşaklarla paylaşmak için 1990’ların sonlarında kurum tarihi çalışmalarını başlatan ve 2007 yılında İstanbul’da tarihi Yenicami Şubesi’nde Türkiye İş Bankası Müzesi’ni açan Banka, bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde Ankara Ulus’ta İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ni açtı. İstanbul Eminönü’ndeki Müzeyi şimdiye kadar ziyaret eden kişi sayısı 1 milyon 300 bini geçti.

ARKEOLOJİK KAZILARA AĞIRLIK VERİYOR

Ülkemizin arkeolojik zenginliğinin gün yüzüne çıkarılması ve korunarak gelecek nesillerle buluşturulmasına katkıda bulunan Banka, Gaziantep Zeugma Antik Kenti’nde Muzalar Evi ve Antalya’da bulunan Patara Antik Kenti’ndeki kazılara destek veriyor.

İş Bankası, bir taraftan da ülkemizin en önemli özel koleksiyonları arasında yer alan ve 1940’lı yıllardan itibaren oluşturulan, 900’ü aşkın sanatçının 2.500’e yakın eserinin bulunduğu Sanat Eserleri Koleksiyonunun sergileneceği Beyoğlu’ndaki Resim Müzesi hazırlıklarını sürdürüyor. Banka, bu eserlerin bakım ve onarım çalışmalarını, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde Üniversiteye armağan ettiği Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Laboratuvarı bünyesinde gerçekleştiriyor.

Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Ali Yücel öncülüğünde 1956 yılında kurulan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları da ülkemizin önde gelen yayınevlerinden biri konumuna gelmiş durumda…

“Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasına, çocuklara hediye edilen kitapların basımını gerçekleştirerek destek olan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; Hasan Âli Yücel klasikleri, modern klasikler, çocuk ve gençlik, araştırma-inceleme gibi pek çok farklı alanda kaliteli içerikteki kitapları, Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini okuyucularla buluşturmaya devam ediyor.