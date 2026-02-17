'İsimsiz Eserler Mezarlığı' Los Angeles'ta

Melik Kuru’nun yazıp yönettiği İSİMSİZ ESERLER MEZARLIĞI, Talinn’deki dünya prömiyerinden sonra şimdi de Los Angeles’ta, dünyanın en prestijli bağımsız film festivallerinden biri olan “Slamdance”te yer alıyor.

Filmde, kirasını ödeyemedikleri evlerinden atılmak üzere olan idealist fotoğrafçı Aslı ile umursamaz ev arkadaşı Murat, genç kadının ilk defa görücüye çıkacak fotoğraflarından para kazanma umuduyla İstanbul’un çetrefilli sanat dünyasında sürükleyici bir maceraya atılıyor.

Filmin başrollerini 42. İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Manolya Maya ile Ekremcan Aslandağ paylaşırken, onlara Tuğrul Tülek, Tülin Özen ve Emrah Özdemir gibi usta isimler eşlik ediyor. Slamdance Film Festivali, bu yıl 32. kez 19–25 Şubat 2026 tarihleri arasında Los Angeles’ta düzenlenecek. İsimsiz Eserler Mezarlığı, Uzun Metraj Kurmaca kategorisinde yaklaşık 10.000 başvuru arasından seçilen 33 filmden biri olarak yarışıyor. Bu kategoride Büyük Jüri Ödülü ve Seyirci Ödülü gibi önemli ödüller bulunuyor.