"YARALANDIĞIM YERDEN GÜÇLENDİM"

"Ben hayatım boyunca kimseden hiçbir şey saklamadım ama sanırım artık saklamaktan yoruldum. Haa, ben yine peruk takacağım. Belki de hayatımın sonuna kadar takacağım. Kirpiklerim, kaşlarım belki bir daha hiç çıkmayacak. Hep takma ile gezeceğim... İnan, bunların hiçbir önemi yok artık. Asla kötü saç günüm yok. Canım sarı isterse sarı... Esmer istersem oh ne âlâ…"

"Bu arada kendim için hiç üzülmedim. Başta inanılmaz bir şok yaşadım.

Saklama telaşı evet ama üzüntü hayır! Mia da üzülmüyor artık. Arkadaşlarını bize çağırırken, 'Anne Hayriye'yi tak' diyor çocuk. Bulaşıcı bir hastalığım yok. Enerjim gayet yerinde. Fiziksel hastalığım sıfır! Yani çok sevinmeyin kötüler... Ben hala bangır bangır şarkı söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Bu dönemi yine müzik yaparak atlattım. Yaşadığım bütün duyguları 14 parçalık kocaman bir albüme sığdırdım. En büyük dayanağım yine sevdiğim insanlar; Can’ım, annem, Nur’um, gerçek dostlarım ve tabii ki evlatlarım… Ben bu yaşananları bir sınav olarak da adlandırmıyorum. Pandemi boyunca aslında bize anlattıklarının bir parçası benim yaşadığım…"

"Dostlar, canlar; sağlığınıza ve sevdiklerinize iyi bakın. Beni de sağda, solda kel görürseniz şaşırmayın. Yaralandığım yerden güçlendim. Varsa bu işin bir tedavisi elbette ben onu bulurum.. Yoksa da benim canım sağ olsun. Ben yine aynı Işın Karaca’yım..."

Alopesi üniversalis ya da alopesi areata üniversalis; alopesi areatanın bir evresidir. Bu evrede saç, kaşlar ve kirpikler hızlı bir şekilde dökülür.

Fotoğraflar: AA, Instagram