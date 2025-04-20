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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isısı gece görüşlü termal kamerayla tespit edildi! Katil zanlısı böyle yakalandı | Son dakika haberleri

        Isısı gece görüşlü termal kamerayla tespit edildi! Katil zanlısı böyle yakalandı

        Samsun'da boşanma aşamasındaki 36 yaşındaki eşi Emine Akpınar'ı tabancayla vurarak öldüren 38 yaşındaki Emrah Akpınar, Atakum ilçesindeki bir evin ahırında yakalandı. Isı hareketleriyle yeri tespit edilen zanlının görüntüleri havadan gece görüşlü termal kameralı drone tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Giriş: 20.04.2025 - 16:54 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:55
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        Katil zanlısı böyle yakalandı
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        Olay, 15 Nisan'da saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokak ile Ok Sokakta meydana geldi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Emine Akpınar, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar'ın silahlı saldırısına uğradı.

        ÖLDÜRÜP KAÇTI

        Vücuduna kurşunlar isabet eden Emine Akpınar kanlar içerisinde yere yığılırken, 6 suç kaydı olan Emrah Akpınar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 3 çocuk annesi Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

        Olay sonrası Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda Emrah Akpınar'ın, 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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        TERMAL KAMERA İLE ISISI TESPİT EDİLDİ

        Kayıplara karışan katil zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan polis, filmleri aratmayan bir operasyona imza attı.

        Katil zanlının Atakum ilçesi Cami Mahallesi'ndeki bir evin ahırında gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Gece yarısı düzenlenen operasyonda termal kameralı drone kullanıldı. Havadan çekilen görüntülerde şüphelinin ısısı ile ahırdaki hareketleri görüldü. Bir yandan ahıra operasyon düzenlenirken havadan da şüphelinin saniye saniye hareketleri kameraya çekildi. Düzenlenen operasyonla Emrah Akpınar'ı yakaladı. Yakalanan katil zanlısı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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