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İskenderun Devlet Hastanesi'nin ek binasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi ek binasının enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor

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  • İskenderun Devlet Hastanesi'nin ek binasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

    İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu blokun çökmesi nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
  • İskenderun Devlet Hastanesi'nin ek binasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

    UMKE, AKUT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile askerler, yağmura rağmen enkazın altında kalanlara ulaşmak için mücadele ediyor.
  • İskenderun Devlet Hastanesi'nin ek binasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

    Binanın etrafını aydınlatan ekipler, bazen iş makineleriyle bazen de el birliğiyle vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.
  • İskenderun Devlet Hastanesi'nin ek binasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

    Enkazdan çıkarılanlara, hastane bahçesine kurulan çadırda ilk müdahaleleri yapılıyor. Bazı vatandaşlar da enkazdaki yakınlarından gelecek haber için hastane çevresinde bekliyor.
  • İskenderun Devlet Hastanesi'nin ek binasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

    Hastanenin ek binasında gün boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarında aralarında bir çiftin de bulunduğu hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları kurtarılmıştı.
  • İskenderun Devlet Hastanesi'nin ek binasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

 

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